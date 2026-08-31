金敏喜不倫戀名導洪尚秀不被承認？律師爆「非婚生子」未來繼承權

曾憑精湛演技獲得青龍獎影后的韓國女演員金敏喜（44歲），去年為知名導演洪尚秀（65歲）誕下一名兒子。由於洪尚秀至今仍與結婚多年的妻子維持法律上的婚姻關係，這名孩子出生後，其法律身份及未來繼承權也持續受到外界關注。



近日，韓國法律專家進一步分析金敏喜兒子的法律地位，指出孩子雖然屬於非婚生子，但只要洪尚秀正式認領，未來仍可與洪尚秀現有婚姻所生的女兒一樣，享有法定繼承權。

金敏喜不倫戀名導洪尚秀，2人育有一子。（Getty）

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兒子屬於「非婚生子」，父子關係需正式認領

據了解，金敏喜與洪尚秀的兒子出生後，由於兩人並非法律上的夫妻，因此孩子在法律上屬於「非婚生子」。

家庭律師楊娜萊表示，金敏喜作為孩子的生母，母子之間的法律關係會隨着孩子出生而成立。不過，洪尚秀與孩子之間的法律父子關係，則需要經過正式「認領」程序。

換句話說，如果洪尚秀正式承認孩子是自己的親生兒子，那麼雙方即可建立法律上的父子關係，孩子也能依法取得相應的法律身份與權利。至於外界最關注的遺產繼承問題，律師指出，只要洪尚秀正式認領這名兒子，孩子便不會因為「非婚生」的身份而失去繼承資格。

洪尚秀目前與法律上的妻子育有一名女兒。若兒子完成法律上的認領程序，那麼未來這名兒子同樣可作為洪尚秀的直系後代，依法擁有繼承權，並不會僅因出生時父母未婚而受到不利對待。

金敏喜卻沒有「配偶繼承權」

不過，金敏喜本人的法律地位與兒子不同。由於洪尚秀目前仍是已婚狀態，金敏喜並非洪尚秀法律上的妻子，因此即使兩人已經共同生活多年，甚至育有兒子，她也不會因為「事實伴侶」的身份，自動成為洪尚秀的法定繼承人。

律師指出，法律上的配偶可以與直系子女共同繼承遺產，但這一權利並不會自動適用於未登記結婚的事實伴侶。因此，嚴格來說，如果洪尚秀未來去世，金敏喜本人並不會因為兩人的伴侶關係而自動取得法定繼承權。不過，實際財產安排仍可能受到遺囑、生前贈與等其他法律因素影響，並不能簡單理解為「完全分不到任何財產」。

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