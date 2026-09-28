譚詠麟中學舊照驚喜流出　濃眉大眼星味爆棚網民驚呼「顏值頂峰」

樂壇「校長」譚詠麟縱橫香港樂壇半世紀，早前剛完成一連10場《譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會—終極篇》，人氣持久不衰！近日有網民在社交媒體驚喜分享數張校長中學時期的珍貴舊照，相中的他眉清目秀、五官標緻兼散發濃濃書卷氣，極高顏值旋即引發網民熱烈討論，大讚他天生一副明星相，由細靚到大！



校長早前剛完成一連10場《譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會—終極篇》。（盧振輝 攝）

中學學生相曝光

在網上瘋傳的中學舊照中，青春期校長眉清目秀、氣質溫文爾雅，與現時風趣幽默的形象大相逕庭；另一張證件相中，褪去稚氣的他濃眉大眼、高挺鼻樑，配上當年最潮髮型，早已星味爆燈！發文者幽默以「重生之穿越到譚詠麟中學時期」為題，引來大批網民圍觀，更有網民更透露，其母親是譚詠麟的中學舊同學，並引述母親大讚：「佢中學時真係靚仔到頂峰！」不少網民亦紛紛讚嘆：「如果中學畢業係呢個樣，真係顏值頂峰」。

青春期校長眉清目秀。（Threads圖片）

星味爆燈。（Threads圖片）

溫拿全盛期驚爆23吋「水蛇腰」

有網民指年輕校長除與契仔關楚耀（Kelvin）有幾分神似外，更極度撞樣其親生仔譚曉風，完美遺傳神級基因！除了逆天顏值成為焦點外，校長年輕時的極品身形同樣引爆熱話！有網民笑指他在溫拿樂隊全盛時期身形極度纖瘦，腰圍更曾達到驚人的23吋「水蛇腰」，配上無敵神顏，難怪當年風靡萬千少女！

有眼尖網民指年輕校長與契仔關楚耀有幾分神似。（IG@uglykwan）