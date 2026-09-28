朱慧敏一家四口中秋維園賞燈　1歲半細仔着古裝神複製港姐媽咪

2004年香港小姐亞軍朱慧敏（Queenie）自2021年嫁給心臟科醫生陳良貴（Jason）後，四年內接連誕下大女Shera（3歲）以及細仔Aten（1歲半），順利湊成一個「好」字，家庭生活幸福美滿。近日適逢中秋佳節，朱慧敏與老公帶同兩名寶貝子女前往維多利亞公園欣賞花燈晚會，一家四口溫馨同框，洋溢濃濃節日氣氛。

朱慧敏與心臟科醫生陳良貴（Jason）婚後，四年內接連誕下一兒一女。（IG@queeniechu422）

朱慧敏連續三年陪伴子女看花燈

朱慧敏隨後在社交平台上載影片，記錄這個特別的日子，並感性撰文分享三年間帶孩子看花燈的心路歷程。她回憶道，2026年已是她連續第三年帶著小朋友到維園賞燈，從第一年懷著身孕手抱尚在嬰兒期的娃娃，到第二年孩子學步，至今兩姊弟已能在公園裡歡樂奔跑，讓她深感時光飛逝與為人母的感動。

朱慧敏分享三年間帶孩子看花燈的心路歷程。（IG@queeniechu422）

細仔完美遺傳朱慧敏靚樣

影片中，兩姊弟的節日造型十分吸睛。大女Shera身穿精緻刺繡的粉紅色漢服，頭戴流蘇髮飾，活脫脫是個古典溫婉的小美人；1歲半的弟弟Aten則穿上米白色唐裝套裝，樣貌精靈可愛，眉眼間更與媽咪朱慧敏如出一轍，完美遺傳了優良基因。兩姊弟在公園內興奮觀賞彩燈、嘻戲玩耍，陳良貴更溫馨地將大女「騎膊馬」讓她近距離接觸花燈，朱慧敏則抱著細仔一同賞月，場面溫馨甜蜜。

1歲半的細仔Aten完美遺傳媽媽優秀基因。（IG@queeniechu422）

朱慧敏亦在帖文中感嘆：「月亮還是那個月亮，維園還是那個維園。只是提燈籠的人，換了一代。」 她亦憶起童年時外公外婆帶她過中秋的往事，字裡行間透出對家庭傳承與母愛的深刻體會，不少網友紛紛留言送上祝福，大讚一家人溫馨又幸福。

朱慧敏一家四口中秋維園賞燈。（IG@queeniechu422）