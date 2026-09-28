傳奇影星Richard Harrison離世　曾參演多部港產忍者片聞名亞洲

荷里活B級片影史著名傳奇男星李察哈里遜（Richard Harrison），於當地時間上週五（18日）在加州洛杉磯因自然原因安詳離世，享壽90歲。其製片兼多年好友Joan Borsten日前正式公開這則心碎訃聞，震撼跨國影壇。



拒演《獨行俠連環奪命槍》！他推薦奇連伊士活翻轉影史

李察哈里遜1936年出生於美國鹽湖城，年輕時因健美身材與硬朗外型闖蕩荷里活，並於1960年代初期前往意大利發展。他憑藉《神將千秋》（The Invincible Gladiator）等片在歐洲一砲而紅，隨後引領了「義式西部片」（Spaghetti Westerns）熱潮，一生拍攝超過100部B級電影。

李察哈里遜（Richard Harrison）離世，享年90歲。（《馬哥波羅》劇照）

李察哈里遜（Richard Harrison）因出演多部港產忍者片聞名：

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影史最著名的軼事莫過於，他在1964年拒絕了名導Sergio Leone經典西部片《獨行俠連環奪命槍》（A Fistful of Dollars）的男主角邀請，並向導演推薦了當時仍在尋求突破的奇連伊士活（Clint Eastwood）。正是這關鍵的一指推薦，徹底改寫了伊士活的演藝生涯，將其推向國際巨星寶座。

參演港產忍者片！看地圖選片「飛機上才看劇本」瀟灑一生

70年代末歐洲影壇放緩後，李察哈里遜更曾跨足香港拍攝多部低預算忍者題材電影，包括《Ninja Dragon》等電影，但他當年前往香港拍攝兩、三個月時間的電影，卻被惡意剪輯成多部續集電影繼續撈錢，這被他無奈表示「簡直敗壞了名聲」，不願承認演出，但諷刺的是這系列也成為他在亞洲最具聲望的系列電影。

他選片的標準極為瀟灑，總是先問製片「去哪裡拍？」，只要是沒去過的地點就接，甚至到了飛機上才開始翻閱劇本，但他總是能將影劇表現到最好。好友Borsten甚至感嘆，Harrison在意大利紅到走在路上都會被包圍，卻從未擺過明星架子。如今這位將電影視為探索世界旅程的國寶級老戲骨安詳離世，瀟灑傳奇的一生也為影史留下了不可磨滅的章節。

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