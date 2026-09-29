伍富橋拋「億萬駙馬」光環　街頭Busking獻唱低調身影惹心酸

歌手伍富橋（Alvin）與富家千金梁兆楹（Shirley）結婚後，一直予人「嫁入豪門」的印象，事關太太向來作風豪爽，生活無憂，夫妻二人的富貴生活不時成為外界焦點。不過近日他被粉絲捕獲在街頭Busking演出，落力獻唱展現對音樂的純粹熱誠！



伍富橋與富貴妻子梁兆楹。（IG@alvinngfukiu）

伍富橋街頭Busking隨性亮相

演出當日，伍富橋以灰色針織背心搭配白褲亮相，造型隨性簡約。貴為豪門女婿的他完全拋開身段，親身落場Busking，專注獻唱。事後他在IG限時動態陸續轉發到場支持的粉絲片段，感性留言：「多謝你哋特登出嚟支持我」，又客氣回覆「Thank you for reposting」，全程親民無架子。相較於平日豪門生活的奢華，他獨自站在街頭賣力獻唱的身影，顯得格外低調。

親身落場Busking。（IG@alvinngfukiu）

落力獻唱。（IG@alvinngfukiu）

全程親民無架子。（IG@alvinngfukiu）

無懼「食軟飯」嘲弄

伍富橋早前接受《香港01》專訪時，曾坦率回應外界的酸言酸語。對於被指「食軟飯」，他直言「食得鹹魚抵得渴」，但最令他心痛的，是無辜受牽連的太太：「女仔畀人話醜樣邊個會開心？」對於「億萬駙馬」標籤，他亦相當清醒：「佢家底豐厚關我咩事，都係佢嘅家底，唔通結咗婚我就可以擁有佢嘅家底咩？」今次他放下排場踏足街頭Busking，以行動證明自己對音樂的誠意，只要有聽眾在場，路邊同樣是他獻唱的平台。

伍富橋與梁兆楹結婚後，外界不時以「億萬駙馬」形容他。（IG@alvinngfukiu）