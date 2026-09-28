70周年致敬任白唐！東九劇場聯乘百年唐樓　呈獻8大跨界夢幻作

撰文：種嚶嚶
出版：更新：

2026年是任劍輝(Y)、白雪仙(P)、唐滌生(T)「YPT 黃金三角」七十周年紀念的起點。1956年，三人走在一起，同心追夢、彼此成就，在短短1184日間寫下仙鳳鳴傳奇。「夢追尋系列」從這段真實的追夢歷程出發，從粵劇放射至跨界與多元，以今天的創作，讓「夢」穿梭古今、活在當下。讓世界看見我們的「CityIP」。

全體大合照（公關提供）

東九文化中心劇場｜5個項目

今個冬季，桃花源感謝LCSD難得批出最新落成、以ArtsTech為定位的東九文化中心劇場整整一個月檔期（2026.11.23-12.21），展開夢追尋系列；五個項目接力登場：

1.《幻夢牡丹亭》跨界舞蹈 2026.11.27-29

梅卓燕1986年獨舞《遊園驚夢》四十周年，聯同梁小衛的聲音與李沛妍的粵劇，在「一鏡、兩椅、三女子」之間，讓舞蹈、聲音與杜麗娘跨越時空相遇。

主演：梅卓燕(舞蹈)、梁小衛(聲音)、李沛妍(粵劇)

《幻夢牡丹亭》梅卓燕（公關提供）

2.《還看香港音樂劇》劇場演唱會 2026.12.4-12

從《白蛇新傳》、《白孃孃》、《白蛇傳》走到當代原創，以劇場調度、歌曲及光影重新串連香港音樂劇的追夢歷程；不是金曲回顧，而是回看那些「在掌聲未響起之前，已經選擇相信」的人。

主演：黃劍文、羅敏莊、譚偉權、梁振文、梁景堯、羅妍、朱寶澄、梁芷萁(12.4-5, 12.10-12)

《還看香港音樂劇》演員團隊。（公關提供）

3.《牡丹亭驚夢70》粵劇經典重構．清雋傳承版 2026.12.15-20

七十年後重新走進唐滌生經典，以「去搞笑、留典雅」為方向，參考湯顯祖原著重構八幕；男女主角每日不同組合，讓七十年前的作品與今天觀眾再度相遇。

主演 (每日生旦不同配搭)：梁兆明、王志良、梁振文、莫華敏、李沛妍、林穎施、梁燕飛、梁芷萁

《牡丹亭驚夢70》演員團隊。（公關提供）

4.《拜將臺》原創粵劇15周年跨界版 2026.11.28, 12.5, 12.12

追蹤韓信死前24小時，十五周年再度重構；特邀裘繼戎以「舞蹈×京劇」演繹西楚霸王項羽，與韓信展開一場跨越時空、生死與命運的英雄對話。

主演：梁兆明、洪海、裘繼戎(舞蹈 ×京劇)、鄭詠梅、李沛妍、莫華敏、郭啟輝、吳立熙

《拜將臺》梁兆明、洪海、鄭詠梅合照。（公關提供）

5.《你我起飛》青年劇場匯演 2026.12.9

專業ArtsTech舞台成就藝術教育。學生及青年以戲劇、音樂劇、歌劇、粵劇、舞蹈等藝術形式，將經典或原創公開演出——今日初登，明日起飛。

離開先進ArtsTech劇場，走進百年唐樓THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY。以歷史的厚度承載表演；觀眾與建築物本身互相碰撞，樓梯、走廊、光影、城市與社區都成為故事的一部分。

你我起飛（公關提供）

6.《THE INTERVENTION 夢醒時分》古建劇場 2026.10.23-11.1

從《牡丹亭》出發，粵劇遇上廣東歌、傳統碰上當下。每場僅限少量觀眾，觀眾獲派簡單身份，跟隨演員遊走唐樓不同樓層，在「夢與現實」之間親身進入故事。

主演：李沛妍、徐曉晴、李浩森

THE INTERVENTION夢醒時分（公關提供）

7.《走入唐樓追場夢．戲說油麻地》文化導賞團 2026.10.25, 11.1

由活現香港帶路，從油麻地紅磚屋出發，穿梭戲院、果欄、廟街及電影文化地標，最後登上百年唐樓，將一個社區的風味：戲曲、銀幕與街頭文化重新連接當代。

導賞員：葉泳詩(10.25)、陳智遠(11.1)

走入唐樓追場夢．戲說油麻地（公關提供）

8.《突破金箍．跨界時空》Utopia x Edward 駐留藝展 2026.11.27-2027.1.1

將跨界藝術由舞台延伸至古建築，以「駐留」方式讓創作與空間相遇；百年唐樓不只是展覽場地，也成為作品的一部分，「夢」從來都是突破與跨越的一道門。

兩個截然不同的場域、8個項目，「夢追尋系列」要追問的仍是YPT當年同一件事：眼前看得見的成功，是從當初看不見的夢開始？

突破金剛箍．跨界時空（公關提供）
小S飛倫敦尋「大S紀念長椅」卻撲空　憶2人英國往事：忍不住哭了曾志偉卸下TVB總經理精氣神俱佳　73歲珠海拍中槍戲騷影帝式演技許冠文豁達談生死早向妻兒交代身後事　不需保留全屍：有咩需要？75歲李龍基有氣有力超精壯　深蹲50次面不改容網民大讚「打樁基」
任劍輝
白雪仙
粵劇
牡丹亭驚夢
香港藝人動向
HK01 Space Promotion