70周年致敬任白唐！東九劇場聯乘百年唐樓　呈獻8大跨界夢幻作

2026年是任劍輝(Y)、白雪仙(P)、唐滌生(T)「YPT 黃金三角」七十周年紀念的起點。1956年，三人走在一起，同心追夢、彼此成就，在短短1184日間寫下仙鳳鳴傳奇。「夢追尋系列」從這段真實的追夢歷程出發，從粵劇放射至跨界與多元，以今天的創作，讓「夢」穿梭古今、活在當下。讓世界看見我們的「CityIP」。

全體大合照（公關提供）

東九文化中心劇場｜5個項目

今個冬季，桃花源感謝LCSD難得批出最新落成、以ArtsTech為定位的東九文化中心劇場整整一個月檔期（2026.11.23-12.21），展開夢追尋系列；五個項目接力登場：

1.《幻夢牡丹亭》跨界舞蹈 2026.11.27-29

梅卓燕1986年獨舞《遊園驚夢》四十周年，聯同梁小衛的聲音與李沛妍的粵劇，在「一鏡、兩椅、三女子」之間，讓舞蹈、聲音與杜麗娘跨越時空相遇。

主演：梅卓燕(舞蹈)、梁小衛(聲音)、李沛妍(粵劇)

《幻夢牡丹亭》梅卓燕（公關提供）

2.《還看香港音樂劇》劇場演唱會 2026.12.4-12

從《白蛇新傳》、《白孃孃》、《白蛇傳》走到當代原創，以劇場調度、歌曲及光影重新串連香港音樂劇的追夢歷程；不是金曲回顧，而是回看那些「在掌聲未響起之前，已經選擇相信」的人。

主演：黃劍文、羅敏莊、譚偉權、梁振文、梁景堯、羅妍、朱寶澄、梁芷萁(12.4-5, 12.10-12)

《還看香港音樂劇》演員團隊。（公關提供）

3.《牡丹亭驚夢70》粵劇經典重構．清雋傳承版 2026.12.15-20

七十年後重新走進唐滌生經典，以「去搞笑、留典雅」為方向，參考湯顯祖原著重構八幕；男女主角每日不同組合，讓七十年前的作品與今天觀眾再度相遇。

主演 (每日生旦不同配搭)：梁兆明、王志良、梁振文、莫華敏、李沛妍、林穎施、梁燕飛、梁芷萁

《牡丹亭驚夢70》演員團隊。（公關提供）

4.《拜將臺》原創粵劇15周年跨界版 2026.11.28, 12.5, 12.12

追蹤韓信死前24小時，十五周年再度重構；特邀裘繼戎以「舞蹈×京劇」演繹西楚霸王項羽，與韓信展開一場跨越時空、生死與命運的英雄對話。

主演：梁兆明、洪海、裘繼戎(舞蹈 ×京劇)、鄭詠梅、李沛妍、莫華敏、郭啟輝、吳立熙

《拜將臺》梁兆明、洪海、鄭詠梅合照。（公關提供）

5.《你我起飛》青年劇場匯演 2026.12.9

專業ArtsTech舞台成就藝術教育。學生及青年以戲劇、音樂劇、歌劇、粵劇、舞蹈等藝術形式，將經典或原創公開演出——今日初登，明日起飛。

離開先進ArtsTech劇場，走進百年唐樓THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY。以歷史的厚度承載表演；觀眾與建築物本身互相碰撞，樓梯、走廊、光影、城市與社區都成為故事的一部分。

你我起飛（公關提供）

6.《THE INTERVENTION 夢醒時分》古建劇場 2026.10.23-11.1

從《牡丹亭》出發，粵劇遇上廣東歌、傳統碰上當下。每場僅限少量觀眾，觀眾獲派簡單身份，跟隨演員遊走唐樓不同樓層，在「夢與現實」之間親身進入故事。

主演：李沛妍、徐曉晴、李浩森

THE INTERVENTION夢醒時分（公關提供）

7.《走入唐樓追場夢．戲說油麻地》文化導賞團 2026.10.25, 11.1

由活現香港帶路，從油麻地紅磚屋出發，穿梭戲院、果欄、廟街及電影文化地標，最後登上百年唐樓，將一個社區的風味：戲曲、銀幕與街頭文化重新連接當代。

導賞員：葉泳詩(10.25)、陳智遠(11.1)

走入唐樓追場夢．戲說油麻地（公關提供）

8.《突破金箍．跨界時空》Utopia x Edward 駐留藝展 2026.11.27-2027.1.1

將跨界藝術由舞台延伸至古建築，以「駐留」方式讓創作與空間相遇；百年唐樓不只是展覽場地，也成為作品的一部分，「夢」從來都是突破與跨越的一道門。

兩個截然不同的場域、8個項目，「夢追尋系列」要追問的仍是YPT當年同一件事：眼前看得見的成功，是從當初看不見的夢開始？