小S飛倫敦尋「大S紀念長椅」卻撲空　憶2人英國往事：忍不住哭了

大S（徐熙媛）2025年2月離世後，遠在英國的大S粉絲，發起募款在倫敦的卡文迪許廣場公園（Cavendish Square Gardens）內，打造了一個充滿紀念意義的長椅，小S（徐熙娣）近日前往英國倫敦，難得造訪當地的她，最想完成的一件事，就是前往粉絲為已故姊姊大S（徐熙媛）訂製的紀念長椅。



沒想到抵達後卻發現卡文迪什廣場公園正在施工、重新規劃，讓她一度擔心無法見到那張承載姊妹回憶的長椅，情緒也跟著低落。

小S飛倫敦尋姐姐大S的紀念長椅，卻遇到現場施工。（IG@elephantdee）

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小S透過社群發文分享這趟倫敦之行的心情，她透露「難得來倫敦，最想做的事就是去看粉絲們為我姐訂製的紀念長椅」，沒想到到了現場才發現公園正在施工，當下「怕會失望到哭」，甚至一直不想下車。

面對小S的失落，老公則安慰她「都來了，拍個照紀念一下吧！」小S原本仍十分難過，好在查詢相關資訊後，得知公園施工完成後，紀念長椅將會放回原處，才終於放下心來，也讓她能稍微平復情緒。

不過，這趟倫敦之旅仍讓小S勾起大量與大S過去在英國的回憶。她透露，之後和老公去吃牛排，喝了酒後情緒再次湧上來，「忍不住還是哭了一下」。她更忍不住帶著一點想像，笑稱自己甚至幻想「我姊可能是怕我坐在長椅上大哭不走，所以有了這個安排」，沒想到即使長椅只是暫時因施工無法看到，自己喝了酒後還是哭了。

小S最後感性寫下：

太多跟我姐在英國的回憶了啦！珊，真的好想妳～

短短幾句話流露出對姊姊的思念，也讓不少粉絲感受到兩姊妹深厚的感情。

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