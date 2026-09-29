沙田健身中心假天花藏針孔鏡頭　王菲驚呼：呢個人都幾大膽

連鎖健身中心日前驚爆偷拍事件，其位於沙田瀝源街的分店（24/7 FITNESS）有三間更衣室的假天花位置，被揭發遭人暗中安裝了針孔攝錄鏡頭。案件曝光後隨即引發全城關注，不少經常健身的市民及藝人都大感驚恐，擔心個人私隱受到嚴重侵犯。警方接報後迅速展開調查，並已將涉案男子拘捕，但事件依然令社會人心惶惶。

網民上載影片，指在浴室更衣時發現疑似針孔攝錄機黏貼在黑色膠紙上，並指已經報警。（Threads/@4_matthew_15)

王菲聞偷拍案驚呼「呢個人都幾大膽」

今日（28/9）熱愛運動的港姐王菲出席無綫熱播劇集《死有對証》的宣傳活動。在劇中飾演瑜伽導師的她身形極佳，平時亦有做運動習慣，當被問及健身中心更衣室驚現偷拍鏡頭一事時，她接受《香港01》訪問時面露驚愕，直言對事件感到非常震驚與不安。

對於偷拍者的惡劣行徑，王菲忍不住感嘆：「竟然係天花裝偷拍鏡頭，呢個人都幾大膽喎。其實依家呢個社會真係太多呢啲奇怪事發生啦，呢個可能已經更加誇張少少添啦！」

王菲今日出席劇集宣傳活動。（吳子生攝）

更衣室私隱度極高 坦言自己慣於返家才沖涼

談到平時去健身房的習慣，王菲透露自己雖然會在健身室換衫，但通常很少使用公共浴室。她表示：「其實我都好少喺健身室嗰度沖涼嘅，因為通常我做完健身，我都會返屋企先沖涼。不過喺公共地方都可能會想穿返件外套或者攞少少嘢，其實浴室入面都好私人，係私人空間嚟㗎嘛。」

自保防偷拍法 考慮下載手機App反偷拍

被問到日後會否增強警惕，以及在換衫前如何保護自己時，王菲坦言日後必定會「望清楚啲」。她苦笑表示：「真係要望清楚啲囉！同埋可能入到沖涼房都要望清楚，真係要睇清楚啊！可能要用手機掃吓啲紅外線咁樣。我覺得你講完我聽之後，我可能真係需要裝個防偷拍APP，聽講有啲人去酒店都要裝返個Check吓。」

王菲透露很少在健身中心洗澡。（吳子生攝）