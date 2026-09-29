陳熹潼曾染超級細菌3次走過死亡邊緣　親揭離婚真相：行唔到落去

陳熹潼（前藝名林熹瞳，原名陳曉華）昨日（28/9）出席無綫熱播劇集《死有對証》的宣傳活動。對於日前驚傳離婚消息，陳熹潼接受《香港01》訪問時，大方承認離婚一事，坦言雙方其實早於三年前已經正式分開：「嗰時真係好老套嗰句囉，因了解而分開。其實係真嘅，我哋拍拖差不多三年，結婚又係差不多三年。」

經歷小產創痛再染超級細菌 坦言生死關頭重塑婚姻觀

外界一直猜測兩人離婚是否與過往的小產經歷有關，陳熹潼坦承事件確實帶來一定程度的牽連與影響。不過，她透露最關鍵的原因，是自己曾因感染超級細菌而重病入院，在病房經歷十天與死神搏鬥的過程後，讓她對人生及婚姻有了全新的大反思。

陳熹潼表示：「其實唔係直接關小朋友事，不過嗰件事之後做出咗一啲決定同改變。最關鍵係有一次我大病入咗醫院，感染咗超級細菌，又嚴重咳同咳血，喺入面住了十日，嗰次真係差啲醫生話唔醫會死。喺嗰十日經歷咗一啲嘢、反思咗一啲嘢，就覺得大家嘅優先次序喺生活上唔一致，真係好難再行落去。」

陳熹潼透露三度踏進鬼門關。（吳子生攝）

三度徘徊鬼門關險喪命 破冰感念表妹與前夫長年守護

談及過往的健康狀況，陳熹潼透露，除了曾感染超級細菌導致嚴重咳嗽及咳血外，她還曾因心臟及氣管問題呼吸困難而急送院救治，先後三次經歷瀕死邊緣。談到婚姻雖然畫上句號，但她對前夫及其家人依然心存感激，並希望能給予對方空間。

陳熹潼表示：「其實我都算三度走過死亡邊緣，有兩次真係要叫救護車送院。我好感謝我表妹幫咗我好多年，亦都好感謝前夫同佢家人，佢哋一直對我好好、好珍惜我。我到依家都當佢哋係家人，所以我唔想講太多細節去影響到佢哋，希望圈外人可以畀啲空間佢哋。」

陳熹潼今日出席劇集宣傳活動。（吳子生攝）

陳熹潼今日出席劇集宣傳活動。（吳子生攝）