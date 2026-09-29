女神2｜李爾晨採訪當面挑釁同場Ice　大批網民洗版狂轟油膩博出位

無綫節目《女神配對計劃2》近日舉行宣傳活動，嘉賓李爾晨、郭珮文及俞鋆瑞（Ice）同場接受訪問。然而，訪問期間李爾晨的言行以及節目片段中的互動，卻在網上引發熱烈討論，更遭大批網民洗版指其過於刻意博出位。



《女神配對計劃2》嘉賓李爾晨（Kyle）、郭珮文（Juliana）及俞鋆瑞（Ice）同場接受訪問。（《娛樂新聞台》截圖）

現場互相較勁李爾晨當面挑釁

在現場訪問中，俞鋆瑞透露自己在節目中看到李爾晨想要追求郭珮文時，「怎麼說...我的competitive（勝負欲）就出來了」。怎料李爾晨隨即看向俞鋆瑞直言：「And you? Yea，你最好小心啲」，語畢更露出意味深長的笑意。此舉讓同場的郭珮文與女主持潘盈慧大笑掩面，潘盈慧更誇張地張大嘴巴、雙手掩面表示難以置信。雖然兩人隨後伸出手握手互笑化解場面，但兩人之間的火藥味依然相當濃厚。

俞鋆瑞（Ice）指李爾晨力追郭珮文引起其勝負欲。（《娛樂新聞台》截圖）

兩人火藥味極濃。（《娛樂新聞台》截圖）

握手互笑化解場面，但兩人之間依然在較量。 （《娛樂新聞台》截圖）

網民洗版狠批：裝模作樣博出位

大量網民看過影片後湧入留言區洗版，狂轟李爾晨舉動過火，更狠批：「油膩博出位，裝模作樣，鏡頭前面行為不討好」，亦有不看好的網民指：「聽到都打晒冷震 help」。此外，李爾晨的造型與外貌亦遭到抨擊：「左邊好似嗰d倫敦金MK仔，哪來的自信」及「相學講好典型嘅狗公鼻哥」。

除了連串抨擊，亦有網民冷靜分析李爾晨在節目中的愛情套路：「其實依類男仔既人設只係迎合大部分女仔喜好，你問點解佢咁油膩，因為佢靠依套方程式百戰百勝，不斷複製成功，有求先有供」，並感嘆：「假設無劇本咁計，條仔渣到咁都睇唔出，都只能夠講好多女仔道行唔夠深」。不過在一片爭議聲中，部分網民卻將焦點放在李爾晨與俞鋆瑞的眼神交鋒上，搞笑留言：「兩個男有火花！」

網民評論（Threads截圖）