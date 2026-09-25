女神配對計劃2｜郭珮文獲閨密鄧凱文教路　飛起前度改選李爾晨

由「金牌媒人」林盛斌（Bob）主持的TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》，逢周日晚八點半翡翠台播映。9月27日播出的第四集，五位女神何沛珈（Roxanne）、阮嘉敏（Mandy）、陳若思（Amber）、俞可程（Kanis）及郭珮文（Juliana）將與16位成功晉級的求愛勇者，吳兆麟（Alan）、吳旭東（東東）、俞鋆瑞（Ice）、譚梓樂（Hepta）、李爾晨（Kyle）、林子朗、陳萬龍（Man Lung）、劉梓堅（兔仔）、伍頌曦（Preston）、侯建民（Zico）、林福明、吳俊峰（Mark）、方智弘（Oscar）、關經翰（Oswald）、劉宏偉（Ares）、李韋標（丁標）進入集合傾偈、了解、競技，既刺激又好玩的五角枱淘汰環節！

「晨文CP」嘅怕醜互動重幾好笑。（公關提供）

睇Amber同Roxanne開心到。（公關提供）

賽制打破分組開放隨意洗牌

這一輪，花生團成員除繼續有五大閨密，Amber閨密Sam Lau（劉倬昕）、Juliana閨密鄧凱文（Eris）、Mandy閨密鄧依婷、Roxanne閨密游嘉欣及Kanis家姐，另還有「玄學天后」雲文子師傅，六位花生團本輪將肩負Foul人重任。

由於《女神2》的賽制再不是「女神分組制」，故即使每人（包括女神及求愛勇者）都有自己的心意相通配對，但其實所有環節均開放予所有人隨意認識任何人，故在撳燈環節誕生的CP組合，在未來每一刻都有機會進行洗牌！而由於每位女神都有不止一位心意相通的求愛勇者，但偏偏各人在五角枱的「飯腳」位置只有一位，所以在五角枱環節正式開始前，女神需與各自的閨密溝通如何在現時的心意相通配對人選中，挑選自己專屬的五角枱首輪「飯腳」。

今集繼續期待花生團表現。（公關提供）

閨密鄧凱文出招助郭珮文「棄Ice選Kyle」

製作組9月24日搶先發布五位女神在新一輪配對環節的造型照，當中除了Roxanne以型格牛仔貼身晚裝造型亮相，其餘四位女神均以女人味十足的吊帶或露肩晚裝造型出場，各有各搶鏡。另製作組還曝光了五位女神五角枱首輪Welcome Drink部分「飯腳」，令人意外的是，被認為坐定粒六爭奪阿Ju芳心的前度Ice，竟不是阿Ju之選，而一切竟是阿Ju閨密Eris的如意算盤，Eris：「覺得可可以吓Kyle先，因為你同Ice出過好多次街」、「同埋可以睇佢（Ice）反應。」Ju聽到這裏即開心大叫：「吖！」Eris見狀亦興奮接話：「個係重重點。」

李爾晨進場時風度翩翩咁喎。（公關提供）

對於阿Ju與Kyle這係新鮮配搭，其他女神似乎極Buy，其中Amber更直頭扯行紅線玩撮合！事緣，以一身極性感低胸晚裝亮相的阿Ju，與同為I人的Kyle在五角枱首度碰頭時怕怕醜醜，但仍落力吓圖打開話題，不過Kyle的一句：「你個幾日點呀？」卻尷到令同枱的Amber及Roxanne笑爆嘴，Amber見狀只好吓圖為二人加溫：「覺個係位大飽眼福呀！」結果搞到Kyle與阿Ju shy上加shy，Ju更講出口謂：「大鑊，覺都好怕醜。」

郭珮文一進場，李爾晨即刻嚟係情深眼神。（公關提供）

郭珮文一進場，李爾晨即刻嚟係情深眼神。（公關提供）

李爾晨一句「單刀直入」搞到郭珮文靜止畫面

眼見阿Ju與Kyle鬥shy充滿粉紅泡泡，Amber再加多兩錢肉緊、與Roxanne齊齊力Sell阿Ju：「祝你搵到係好嘅老婆」、「Juliana幾好架」，令Ju數度怕醜抱頭，Kyle見狀挺身護花：「講個啲！」雖然Kyle全程表現怕醜，但還是有單刀直入的時候，其中一句劈頭問阿Ju：「你係前度（Ice）好似都會嚟呀嘛」，絕對給出了極大震撼彈，令阿Ju一度「靜止畫面」，想知阿Ju最終會點答？就要密切留意節目。