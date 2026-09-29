林寶玉米蘭時裝週獲型男搭訕　擁逾百名牌袋預告開網台講時裝

早前林寶玉遠赴米蘭有艷遇，被當地型男「抄牌」攞電話。雖然Connie忙於為藝人姚正菁打點，但無損心情齊齊睇Anterprima時裝騷，更抽時間Shopping，點知被誤會為 「名模」，遭遇相當搞笑：「因為嚟到Fashion Week梗係要着得靚靚， 嗰幫品牌喺街拍之後，去到附近名店想睇吓手袋，但係見啲店員對我格外熱情，都覺得好奇怪！後來先知道，佢地認錯咗我係另一個華人面孔嘅名模，一齊影合照，又安排我去個小角落靜靜地睇袋，搞到我都忍唔住買咗六位數！」

林寶玉米蘭時裝週遭誤認「名模」。（公關提供）

林寶玉自認購物狂

Connie笑指每次去時裝週都屬「貼錢」開工，難敵購物心魔：「因為呢度啲款真係靚好多、平好多，加上去到外國心情、工作都冇咁繁重，而且購物係可以紓緩壓力，所以都忍唔住手！（好大壓力？）都係㗎，因為姚正菁新歌即將錄好，而我又會有啲幕前嘅工作要兩邊兼顧。」

林寶玉笑指每次去時裝週都屬「貼錢」開工。（公關提供）

林寶玉爆收藏過百個名牌手袋

呢日林寶玉自爆收藏過百個名牌手袋，笑言收藏品比自己「值錢」：「每次去到時裝周心情都會好好，因為可以著好多靚衫，亦會見識到好多豐富眼球。人生最高峰嘅時候真係有超過100個手袋，有啲係收藏品唔會用，加上依家專注時裝，會開Channel講吓服飾，都要有好多『道具』，不過呢啲『道具』比較貴囉！我冇統計過值幾多錢，因為着得靚唔係用錢可以衡量，擁有一啲啱自己嘅袋係無價！」

林寶玉自爆收藏過百個名牌手袋。（公關提供）