59歲王祖賢受訪再掀話題　中秋曬片「煩惱管他去」小紅書翻牌網民

撰文：聯合新聞網
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59歲「永遠的小倩」王祖賢淡出演藝圈多年，移居加拿大後生活低調，近年則透過社群及訪談重新與粉絲互動。適逢中秋節，她近日在小紅書分享與愛犬「智悟」的日常，抱著愛犬漫步溫哥華街頭，還親自回覆網友留言，甚至被粉絲成功「釣出」，讓大批影迷又驚又喜。

王祖賢27日在小紅書曬出47秒自拍影片，她戴著墨鏡、身穿咖啡色外套，一頭長髮披肩，懷裡抱著愛犬智悟，在溫哥華街頭悠閒散步。影片中她不時親吻愛犬、用臉頰輕蹭牠，畫面相當溫馨。她在貼文寫下：「無拘無束擁抱生活，煩惱管他去的！」並在留言區補上一句「遲來的中秋節快樂大家」，展現淡出鎂光燈後自在生活的一面。

貼文曝光後吸引大批粉絲留言，而王祖賢也罕見親自「翻牌」。有網友留言稱讚她寫下的話「好像有魔力，瞬間煩惱消失了一大半」，她送上一顆愛心回應；有人稱讚愛犬「智悟」的名字可愛，她也以兩個愛心符號回覆。

還有網友笑稱最近讀了一本「如何引起祖賢女神的注意」，並表示要「實驗一下」，沒想到真的獲得本人回應，王祖賢幽默留言：「你成功了。」讓其他粉絲直呼羨慕。甚至有2000年後出生的影迷留言告白「00後有好多認識你的」，希望她未來能多分享生活，王祖賢也親自回覆「謝謝」。

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王祖賢近期才登上節目《互相關注》接受專訪，這也是她息影22年後首次接受深度訪談。她曾透露，過去因為明星身分及長期受到外界關注而感到疲憊，也曾害怕陌生人的目光，經過多年沉澱後，如今覺得自己「準備好出來見人了」，因此開始經營社群，重新與影迷交流。

談到感情生活，王祖賢也罕見透露，與歌手齊秦結束長達15年的感情後，至今沒有再談戀愛。對於外界多年來將她淡出演藝圈與感情經歷連結，她則強調，息影並非因為情傷，而是長期拍戲後，逐漸對明星生活產生疲乏與疏離感。

至於多年來外界對她外貌變化的討論，王祖賢則感嘆：「我都60歲了。」她認為，許多觀眾的記憶仍停留在19歲演出《倩女幽魂》時的模樣，但自己已經歷20多年人生，因此重新出現在大眾面前時，難免讓外界產生強烈反差。

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59歲王祖賢否認因情傷退出演藝圈　與齊秦分手後至今單身24年59歲王祖賢美國街頭被捕獲　零濾鏡素顏照曝光獲讚似女大學生王祖賢加拿大豪宅曝光空間感滿滿　巨廳落地玻璃設計採光感十足

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