59歲王祖賢受訪再掀話題　中秋曬片「煩惱管他去」小紅書翻牌網民

59歲「永遠的小倩」王祖賢淡出演藝圈多年，移居加拿大後生活低調，近年則透過社群及訪談重新與粉絲互動。適逢中秋節，她近日在小紅書分享與愛犬「智悟」的日常，抱著愛犬漫步溫哥華街頭，還親自回覆網友留言，甚至被粉絲成功「釣出」，讓大批影迷又驚又喜。



王祖賢27日在小紅書曬出47秒自拍影片，她戴著墨鏡、身穿咖啡色外套，一頭長髮披肩，懷裡抱著愛犬智悟，在溫哥華街頭悠閒散步。影片中她不時親吻愛犬、用臉頰輕蹭牠，畫面相當溫馨。她在貼文寫下：「無拘無束擁抱生活，煩惱管他去的！」並在留言區補上一句「遲來的中秋節快樂大家」，展現淡出鎂光燈後自在生活的一面。

貼文曝光後吸引大批粉絲留言，而王祖賢也罕見親自「翻牌」。有網友留言稱讚她寫下的話「好像有魔力，瞬間煩惱消失了一大半」，她送上一顆愛心回應；有人稱讚愛犬「智悟」的名字可愛，她也以兩個愛心符號回覆。

還有網友笑稱最近讀了一本「如何引起祖賢女神的注意」，並表示要「實驗一下」，沒想到真的獲得本人回應，王祖賢幽默留言：「你成功了。」讓其他粉絲直呼羨慕。甚至有2000年後出生的影迷留言告白「00後有好多認識你的」，希望她未來能多分享生活，王祖賢也親自回覆「謝謝」。

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王祖賢近期才登上節目《互相關注》接受專訪，這也是她息影22年後首次接受深度訪談。她曾透露，過去因為明星身分及長期受到外界關注而感到疲憊，也曾害怕陌生人的目光，經過多年沉澱後，如今覺得自己「準備好出來見人了」，因此開始經營社群，重新與影迷交流。

談到感情生活，王祖賢也罕見透露，與歌手齊秦結束長達15年的感情後，至今沒有再談戀愛。對於外界多年來將她淡出演藝圈與感情經歷連結，她則強調，息影並非因為情傷，而是長期拍戲後，逐漸對明星生活產生疲乏與疏離感。

至於多年來外界對她外貌變化的討論，王祖賢則感嘆：「我都60歲了。」她認為，許多觀眾的記憶仍停留在19歲演出《倩女幽魂》時的模樣，但自己已經歷20多年人生，因此重新出現在大眾面前時，難免讓外界產生強烈反差。

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