何雁詩坦言與鄭俊弘激情不再　新歌大膽穿黑絲性感出擊老公零反應

歌手何雁詩與老公鄭俊弘（Fred）於2020年結婚，婚後育有一子鄭讚廷（Asher）。兒子於2024年6月公開確診罕見基因病「天使綜合症」，夫婦二人一直悉心照顧。近日因安排4歲兒子移居溫哥華，兩人需輪流飛往當地照顧，儼如「太空人」，聚少離多因而屢傳婚變。不過何雁詩接受《星島頭條》專訪時澄清並非婚變，而是兩人關係隨生活階段「變質」轉化為默契戰友。

何雁詩與鄭俊弘（Fred）於2020年結婚。（IG@honganc）

何雁詩與鄭俊弘婚後育有一子鄭讚廷。（IG@fredcheng83）

夫妻關係平淡如水

何雁詩在訪問中坦言，與鄭俊弘的感情早已不如以往熱烈：「我哋唔係特別激情！」她形容現時夫妻感情平淡如水，甚至連架都懶得吵，一切以照顧兒子為首要考量。被問到會否擔心難以增進感情，她表示雙方早有共識，目前純粹是「一個正常照顧小朋友嘅關係」。她直言兩人已將所有心思與焦點全數傾注在兒子身上，昔日激情早已成為過去，如今彼此更像是攜手應對生活的合作夥伴與家人，相處舒服，而兒子正是拉緊整個家庭的唯一紐帶。

何雁詩坦言與鄭俊弘的感情已不像從前。（IG@honganc）

何雁詩形容現時夫妻感情平淡如水。（IG@honganc）

提及昔日捲入「小三風波」曾直言後悔，如今分飛兩地如何維繫夫妻激情？何雁詩坦言根本無暇理會：「有時都會諗忽略咗關係點算？但真係冇時間理，最重要都係小朋友。」

昔日捲入「小三風波」曾直言後悔。（IG@honganc）

何雁詩直言兩人已將所有心思及焦點投放於兒子身上。（IG@honganc）

新歌黑絲泳衣極致性感老公零回應

夫妻間的冰冷平淡，更體現在工作互動上。何雁詩在2026年推出的第二首個人單曲《悍馬》MV中，大膽挑戰「黑絲配泳衣」極致性感造型，被問到老公看完有何反應時，她竟大爆：「我冇問佢，佢都冇畀feedback我！」

極致性感的造型。（IG@honganc）

大膽挑戰「黑絲配泳衣」。（IG@honganc）

新歌黑絲泳衣極致性感鄭俊弘零回應。（IG@fredcheng83）

此外，她親自作曲監製的新歌《悍馬》，以戰車比喻自己在娛樂圈頂住風波，歌詞「你再惹我反身擊殺如夜叉」強硬回應外界負評。她直言最感憤怒的是被貼上「有錢女唔捱得」標籤，如今選擇用行動證明一切，照顧好兒子才是兩人當前最重大的責任！