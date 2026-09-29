許廷鏗北角新牙醫診所盛大開幕　豪擲七位數引進頂級儀器

許廷鏗（Alfred）身兼歌手與牙醫雙重身份，其位於北角的牙醫診所於昨日（28日）正式開幕。當日現場熱鬧非凡，除了有精彩的醒獅助興儀式外，Alfred的家人及圈中好友亦紛紛表達支持，場面隆重。

許廷鏗其位於北角的牙醫診所於昨日（28日）正式開幕。（Threads@sumsam3396）

許廷鏗診所開幕家人齊力撐

有網民捕捉到開幕當天的盛況並上載影片至網絡。影片中可見，Alfred身穿深色西裝，全程笑容滿面。在醒獅儀式中，Alfred接過醒獅吐出的寓意「生財」的生菜，笑得合不攏嘴，隨後開心折返診所內部。而在他身旁一同接青、笑容甜美的女士，被指疑似是其同樣身為醫生的家姐許敏怡；診所內亦見一對年長夫婦安坐其中，不少網民推測正是Alfred的父母，全家人同框現身力撐Alfred的新店開業。

許廷鏗診所開幕家人現身力撐。（IG@wobonnieanything）

許廷鏗透露診所投資達七位數

Alfred在娛樂圈中向來人緣甚佳，開幕當天診所門外及沿街擺滿了圈中好友送上的祝賀花籃，排成一條長長的花海。其中，藝人黃德斌亦特別送上寫有「醫術精湛」字樣的花籃致意，足見其在圈內的好人緣。據悉，Alfred早前受訪時曾透露，光是為診所引進各項專業醫療儀器，投資額已高達七位數字，可謂下足本錢。

許廷鏗透露診所投資達七位數。（網上圖片）

新診所開幕的訊息也在社交平台上引發熱烈討論。有網民搞笑留言詢問：「不得了，係未可以邊洗牙邊聽你唱歌架？」亦有粉絲感嘆Alfred事業與專業兼顧得宜，留言道：「所以真係要好好讀書，人生先可以有Plan B」、「睇牙仲可以睇歌星係兩種體驗」。