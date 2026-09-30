王鶴棣遭爆做下體手術壞死？　本人霸氣再回應：哥們的哥們好得很

內地男神王鶴棣日前捲入一宗令人哭笑不得的離奇謠言。網上突然流傳偽造的對話截圖，捏造指有某「王姓男星」在上海接受下體整形醫美手術，更指其出現栓塞壞死等嚴重的醫療事故。雖然傳聞未有直接點名，但種種矛頭均指向王鶴棣，隨即在網絡引發熱烈討論。



王鶴棣被爆做下體手術壞死。（微博＠王鹤棣_Dylan）

工作室迅速闢謠

面對如此荒謬的抹黑，王鶴棣工作室在事發當天便迅速「反擊」，發出附有派出所定位的聲明，表明已完成法律證據公證並即時報警。涉事的「靜和醫療」機構亦第一時間出面闢謠，澄清王鶴棣從未前往該院就診，強硬闢謠。

王鶴棣工作室迅速發聲明闢謠。（微博@王鶴棣工作室）

王鶴棣高EQ霸氣回應謠言

近日，在最新錄製的內地熱門綜藝《你好，星期六》舞台上，王鶴棣完全沒有避諱，反而以極其鬆弛且幽默的姿態主動向大家「報平安」。他親口向全場觀眾報平安：「給大家報個平安，哥們兒最近好得很，哥們兒的哥們兒也好得很！」瞬間引爆全場尖叫聲。

王鶴棣節目錄製中霸氣回應謠言。（微博＠王鹤棣工作室）

坦蕩姿態獲網民大讚

王鶴棣這次的回應獲不少業界人士及網民大讚高明。他用自信、大方的態度正面硬剛，以極高的情商反擊了低俗謠言，示範了完美的公關應對。不僅一語雙關地闢謠，更安撫了關心他的粉絲，徹底為這場鬧劇畫上句號。

王鶴棣在內娛向來屬腥風血雨體質。（微博＠王鹤棣_Dylan）