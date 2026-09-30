何超蓮化身Tinker Bell展現極致誘惑　 平口低胸短裙熱舞險走光

已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮，一向有「最美千金」的美譽，她在2023年4月與內地男星竇驍結婚之後，積極發展個人事業，成為時尚圈的寵兒。繼早前以一身震撼視覺的疑似「真空」西裝現身後，近日她再於社交媒體大派性感福利，震撼Cosplay迪士尼經典角色Tinker Bell，憑藉極致誘人舞姿與頂級神顏，掀起全網狂熱討論！

何超蓮一向有「最美千金」的美譽。（IG@laurinda_ho）

何超蓮身材勁好。（IG@laurinda_ho）

平口低胸性感戰衣大騷曲線

從影片所見，何超蓮將秀髮俐落紮起，配上柔和燈光與閃爍特效，對住鏡頭甜笑翩翩起舞，零死角精緻五官與白滑肌膚再次刷新顏值頂峰！最令網民血脈沸騰的，莫過於她身上那件淺綠色平口低胸超短裙戰衣，貼身剪裁將她零贅肉的極品身材展露無遺，平口設計更完美突出豐滿上圍曲線，性感指數爆燈。裙擺極短僅能勉強遮蓋重要部位，當她輕盈旋轉之際，超短裙擺瞬間隨風揚起險些走光，畫面極致誘人！

平口低胸性感戰衣大騷曲線。（IG@laurinda_ho）

貼身剪裁將她零贅肉的極品身材展露無遺。（IG@laurinda_ho）

神還原《小飛俠》奇妙仙子

除了性感熱辣的剪裁，何超蓮身後更特別配上透明精靈翅膀特效，雙手高舉姿態嬌俏靈動，清爽馬尾極具減齡效果，宛如直接從童話世界走出的仙子。她寫下「Tinker Bell be like」為帖文，對今次造型滿意至極。今次成功將可愛仙氣與性感火辣完美結合，「最美千金」的名銜果然名不虛傳！

超短裙擺瞬間隨風揚起險些走光。（IG@laurinda_ho）