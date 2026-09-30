MIRROR成員Alton、AK受訪反寸記者？ 　遭網民怒轟：難怪只做下弦

男團MIRROR日前齊人出席亞博演唱會記者會，原本是為即將舉行的演唱會開心造勢，豈料受訪環節竟釀成一場公關災難。成員AK（江𤒹生）及Alton（王智德）面對傳媒提問時，不但被指當眾打呵欠顯得極不耐煩，更以惹火語氣連環狂寸記者。訪問片段曝光後，隨即在各大討論區瘋傳，掀起網民熱烈討論。



MIRROR人氣依然強。（盧振輝攝）

MIRROR接受媒體訪問態度惹熱議。（盧振輝攝）

Alton寸爆記者：你自己訪問自己呀

當日傳媒問及Alton在外地拍攝的新節目進度時，他一直大賣關子，透露節目將迎來第三位主持並指是大家見慣見熟的人。記者見狀笑言：「好容易呀，你再講就估到」，豈料Alton竟即時回嗆：「知咁多嘢，你自己訪問自己呀嘛」。此話一出，幾位成員齊齊爆笑，令現場氣氛瞬間變得異常尷尬。

Alton（前排右2）反駁記者提問。（YouTube@Viu1 HK）

AK無厘頭扯開話題

當記者將焦點轉移到AK身上，婉轉地表達外界對他的關心，藉此追問其早前在IG無故上載「舉中指」黑圖的風波。不過AK不但表現得極度抗拒，更無厘頭地將話題扯到天災上：「冇乜嘢咁關心我，大家關心下出邊嘅事情，好多……泰國水浸啊」。面對記者鍥而不捨，順勢溫和地追問他當時是否心情低落，AK竟然繼續拿災情來做擋箭牌，語帶輕佻兼敷衍地答道：「因為泰國水浸囉」。整個受訪過程被指態度輕佻，惹來非議。

AK（前排右3）回答記者問題表現得極度抗拒。（YouTube@Viu1 HK）

當眾打呵欠顯得極不耐煩。（YouTube@Viu1 HK）

網民怒轟兩人無教養

片段一出，各大討論區隨即引爆洗版式狂轟。網民毫不留情地炮轟二人「無樣、無人氣、無實力、無公關、唔識做人」，直言「無禮貌就係無禮貌，呢啲當做有型！真係教壞人！」、「佢ak lokman好明顯係最無教養，寸記者以為自己好型好幽默」，連旁邊陪笑的成員亦遭殃被罵。

不少網民更將他們與隊中人氣王作比較，嘲諷道「紅嗰幾個識收斂，反而唔紅嗰班就係度得戚寸寸貢」、「感覺到姜 Ian AL都覺得佢過份」，直指「點解做下弦係有原因㗎」、「本身都無咩job，仲要串77，唔怪得做咁多年都咁」、「成個樣都畀人感覺好小家」。

片段一出，掀起網民洗版式狂轟。（Threads截圖）

片段一出，掀起網民洗版式狂轟。（Threads截圖）

片段一出，掀起網民洗版式狂轟。（Threads截圖）

片段一出，掀起網民洗版式狂轟。（Threads截圖）

片段一出，掀起網民洗版式狂轟。（Threads截圖）