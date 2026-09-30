譚詠麟完成10場紅館騷連日狂歡　與三姊妹慶功激罕同框

譚詠麟（校長）於上周二（22日）完成10場紅磡體育館演唱會。演唱會完結後，譚詠麟預告：「一步一步慢慢復圓！」，恢復日常餐飲食宿安排。中秋節期間，具備「食物焚化爐」外號的譚詠麟更與朋友乘船出海，於船上飲用美酒進行「追月」活動。



譚詠麟日前完成了自己第202場的紅館演唱會。（盧振輝 攝）

適逢中秋佳節，校長與和友人一齊出海歎美酒。（微博＠譚詠麟AlanTam）

家中唯一男丁獲兩姊三妹力撐

連日的慶祝行程結束後，譚詠麟於今日（9月30日）終於在社交平台宣布開始復工跑步。早前譚詠麟上載了與3位親姊妹及朋友聚餐之合照，並於相片下方留下字句：「這兩天持續有家人及友人和我慶祝演唱會香港站完（圓）滿結束！」

譚詠麟與3位親姊妹的合照。（微博＠譚詠麟AlanTam）

一齊慶祝演唱會香港站圓滿結束。（微博＠譚詠麟AlanTam）

譚詠麟家庭共有2位姊姊及3位妹妹，譚詠麟則為家中獨子。演唱會舉行期間，妹妹譚美在藝人馬海倫陪同下進入觀眾席，被歌迷發現並拍攝影片上載至網絡平台。演唱會尾場，譚詠麟於舞台發現譚美坐在前排位置。譚詠麟走近舞台邊緣，對着譚美發問：「你幾時改咗名？你之前叫Angela，依家叫Tammy嘅？」引來台下觀眾一陣笑聲。

譚詠麟妹妹譚美（黑色外套）面對傳媒大方任影。（盧振輝攝）

譚詠麟今次公開與3位姊妹之合照，相信除了譚美，另外2位姊姊都曾到場觀賞演出。2017年，譚詠麟曾上載與該3位姊妹慶祝生日之照片，當時曾有資深歌迷搜尋出一張1980年代姊姊出席活動之舊照，網民大讚他家基因優良，個個都是俊男美女。如今相隔9年時間，4姊弟再次發佈同框合照，顏值樣貌依然沒太大改變。

譚詠麟是家中唯一男丁，有兩名胞姊及三名胞妹，一家人關係非常融洽。（譚詠麟微博）