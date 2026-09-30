賈曉晨為細女慶祝6歲生日　小飯團穿宮廷風公主裙愈大愈靚女

賈曉晨（JJ）與樊少皇於2016年結婚，婚後育有兩女「小飯兜」及「小飯團」，一家四口生活低調又幸福。轉眼間，細女「小飯團」已經迎來6歲生日！日前夫妻倆特地為愛女舉辦溫馨盛大的生日派對，賈曉晨亦在社交平台公開現場靚相，小飯團的高顏值與精靈樣貌迅速引爆網民圍觀激讚！



賈曉晨與樊少皇婚後育有兩女「小飯兜」及「小飯團」。（IG@jj_fatumai）

兩個女都遺傳晒媽媽嘅美貌。（IG@jj_fatumai）

小飯團盛裝亮相生日派對

從分享的照片所見，6歲的小飯團當日身穿一身精緻華麗的酒紅色刺繡公主裙盛裝亮相，盡顯小公主的尊貴與俏麗氣質。爸爸樊少皇以一身黑色造型型格現身，穩重十足；媽媽賈曉晨則戴上黑色鴨舌帽，溫婉大方。三人在粉紅數字「6」皇冠氣球前合照，背景佈滿閃片流蘇與彩旗，場面充滿溫馨儀式感。

酒紅刺繡公主裙盛裝亮相派對。（小紅書@jj賈曉晨）

好溫馨啊。（小紅書@jj賈曉晨）

派對現場熱鬧歡騰，小飯團置身在一班同齡小夥伴中間笑得格外開懷，配上粉紫毛球髮飾，精靈活潑，完美遺傳了父母的優良基因！

派對現場好熱鬧。（小紅書@jj賈曉晨）

小飯團好開心！（小紅書@jj賈曉晨）

賈曉晨感性發文送祝福

賈曉晨在帖文中感性寫道：「小飯團生日快樂！願開心、健康、自信永遠陪伴著你，愛你我的寶貝。」她更透露小飯團在派對上開心得不得了，每次面對鏡頭都會特意睜大圓滾滾的雙眼，模樣十分討喜。不少網民紛紛留言讚嘆小飯團五官辨識度極高，長大後定必是位超級大美人，並紛紛送上祝福，一同見證這位小公主的暴風式成長！