梅根傳重啟入英籍！與哈里移居加州6年大轉彎　回流定居需過3關

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）於2020年震撼宣布退出王室資深成員身分（Megxit）並移居美國加州，6年後於今年8月底攜同兩名子女（阿奇Archie與莉莉貝Lilibet）搬回英國定居。隨著全家重返英國生活，近日外媒引述消息人士報道，現年45歲的梅根或會重新考慮重啟6年前因「脫英」而中斷的英國公民入籍申請，引來網民熱議。



英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）於2020年震撼宣布退出王室資深成員身份（Megxit）並移居美國加州，6年後於今年8月底攜同兩名子女（阿奇與莉莉貝）搬回英國定居。（IG@meghan）

隨著全家重返英國生活，近日外媒引述消息人士報道，現年45歲的梅根或會重新考慮重啟6年前因「脫英」而中斷的英國公民入籍申請。（IG@meghan）

梅根離開加州重返英國定居！重啟英籍申請的背景與爭議

梅根2018年婚後原本預計循一般程序申請入籍，當時梅根曾認定英國為其「永久家園」，然而隨著2020年兩人宣佈卸下王室資深成員身分並遠赴美國加州發展，入籍計劃隨之中斷。

梅根2018年婚後原本預計循一般程序申請入籍，然而隨著2020年兩人宣佈卸下王室資深成員身分並遠赴美國加州發展，入籍計劃隨之中斷。（IG@meghan）

據Radar Online引述知情人士透露，隨著兩人攜同兩名子女重返英國定居，入籍選項將再次浮面。對此，有網民反諷：「英國人怎麼會喜歡她！現在才想念國籍，根本無新聞硬找新聞」；亦有網民狠批「這女的就是仗著攀上王室，得了便宜還賣乖」。

據一位消息人士透露Radar Online的消息，隨著兩人攜同兩名子女重返英國定居，入籍選項將再次浮面。（IG@meghan）

據一位消息人士透露Radar Online的消息，隨著兩人攜同兩名子女重返英國定居，入籍選項將再次浮面。（IG@meghan）

入籍須過繁瑣關卡 網民質疑為留面子先走

雖然梅根與哈里目前尚未宣布相關計劃，但若梅根重新申請英國籍，仍需依循內政部《Guide AN》嚴格的配偶入籍規定，包括需在英國合法居留滿3年、每年離境不超過90天、通過「英國生活考試」（Life in the UK test）及語言測試等繁複關卡，對於近年重心主要在美國的梅根而言並非易事。

梅根重啟英籍須符合配偶入籍規定：居英滿3年、每年離境不超90天，並通過英國生活考試及語言測試，對她並非易事。（IG@aseverofficial）

梅根重啟英籍須符合配偶入籍規定：居英滿3年、每年離境不超90天，並通過英國生活考試及語言測試，對她並非易事。（IG@aseverofficial）

對於哈里夫婦突然決定搬離加州返英，網民認為只是美化現實的公關招數。（IG@meghan）

地理回歸不等於回王室 官民態度皆冷淡

知情人士與白金漢宮（Buckingham Palace）特別強調，「地理上搬回英國定居」與「重返英國王室身份」完全是兩回事。英王查理斯三世（King Charles III）已透過指引明確劃分界線，證實兩人不是王室公務成員，其慈善活動僅屬個人私事。網民普遍認為，即便梅根最終順利拿到英國護照，亦難以挽回在英國公眾心目中的形象，這場睽違6年的「大轉彎」恐難獲英國大眾掌聲。

英王查理斯三世（King Charles III）已透過指引明確劃分界線，證實兩人依舊不是王室公務成員，其慈善活動僅屬個人私事。（IG@meghan）

網民普遍認為，即便梅根最終順利拿到英國護照，亦難以挽回在英國公眾心目中的形象。（IG@aseverofficial）