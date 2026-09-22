哈里梅根子女開學兩日急轉校！家長群洩私隱+車隊被切斷成導火線

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）於8月底結束6年美國生活返英定居，惟其7歲長子阿奇王子（Prince Archie）與5歲幼女莉莉貝特公主（Princess Lilibet）於9月12日入讀當地私立學校僅兩日，便因接送安保問題及私人電話號碼外洩，緊急辦理退學並安排轉校。事件除了爆出接送車隊在塞車期間被車流切斷外，更傳出家長群組內有家長將對話內容截圖，而梅根的私人聯絡方法也被洩露的醜聞，令哈里一家的安全防線全面失守。



英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）於8月底結束6年美國生活返英定居。（IG@meghan）

哈里王子與梅根返英定居後，兩人7歲兒子長子阿奇（Archie）與5歲幼女莉莉貝特（Lilibet）入讀當地私立學校僅兩日，便因接送的安保問題迅速辦理退學並安排轉校。（IG@meghan）

開學前夕家長群組截圖外洩：梅根私人電話遭流傳

據英國《鏡報》報道，事件導火線始於9月11日開學前夕。梅根獲邀加入學校「Year 3」WhatsApp家長群組，並親切打招呼回覆表示「很開心能成為這個社群的一分子」。豈料群組內有家長隨即將對話內容截圖，連同梅根的私人號碼外洩並於網上流傳，引發嚴重的私隱及安全危機，這宗私隱外洩事件瞬間拉響了薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）一家的安全警報。

事件導火線在開學前，梅根加入WhatsApp學校家長群組問好，未料群組內有家長隨即將對話內容截圖，連同梅根的私人號碼外洩並於網上流傳，釀成私隱與安保危機。（IG@meghan）

事件導火線在開學前，梅根加入WhatsApp學校家長群組問好，未料群組內有家長隨即將對話內容截圖，連同梅根的私人號碼外洩並於網上流傳，釀成私隱與安保危機。（IG@meghan）

出賣別人電話極下流！ 網民評價

這種家長簡直毫無教養，難怪王室成員咁防備外人。 網民評價

繁忙時間塞車一小時 安保車隊遭車流截斷

除了私隱洩露，實體安保亦出現嚴重漏洞。9月12日兩名幼童正式開學當日，由於住所距離學校較遠，繁忙時間交通擠塞導致原本35分鐘的車程暴增至一小時以上。在狹窄路段中，由兩輛私人保鏢車輛組成的護送車隊更在車流中被隔開切斷，安保團隊衡量風險後，緊急建議將兩人抽離學校。

9月12日哈里、梅根的兩名子女正式開學，據悉，由於住所距離學校較遠，繁忙時間交通擠塞導致原本35分鐘的車程暴增至一小時以上。（IG@meghan）

9月12日哈里、梅根的兩名子女正式開學，據悉，由於住所距離學校較遠，繁忙時間交通擠塞導致原本35分鐘的車程暴增至一小時以上。（IG@meghan）

據英國《牛津郵報》報道，雖然發言人強調與學校品質無關，但網民早已看穿並評價：「聲稱因塞車轉校只是給校方留個面子，實情根本是其他家長有問題！」

9月12日哈里、梅根的兩名子女正式開學，據悉，由於住所距離學校較遠，繁忙時間交通擠塞導致原本35分鐘的車程暴增至一小時以上。（IG@meghan）

9月12日哈里、梅根的兩名子女正式開學，據悉，由於住所距離學校較遠，繁忙時間交通擠塞導致原本35分鐘的車程暴增至一小時以上。（IG@meghan）

聲稱因塞車轉校只是給校方留個面子，實情根本是其他家長有問題！ 部分網民早已看穿並評價

王室維安執行委員會啟動審查 轉入新校再掀震動

針對今次安全漏洞，王室與公眾人物保護執行委員會（RAVEC）已啟動安保風險評估，要求哈里提供接送日常細節。據了解，兩名幼童已火速轉入另一所鄉村私校，新校家長在車隊抵達前24小時始獲通知。對此，有網民笑言：「原本學校的家長群組現在肯定吵翻天，正瘋狂揪出是哪位『害群之馬』嚇跑了王室成員！」

據報道，兩名幼童已火速轉入另一所鄉村私校，新校家長在車隊抵達前24小時始獲通知。（IG@meghan）

據報道，兩名幼童已火速轉入另一所鄉村私校，新校家長在車隊抵達前24小時始獲通知。（IG@meghan）