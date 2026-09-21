戴妃胞弟警告：哈里梅根正遭媒體圍攻　與戴安娜當年如出一轍

已故戴安娜王妃（Princess Diana）弟弟史賓沙（Charles Spencer）9月20日接受BBC訪問時，指出媒體對哈里王子（Prince Harry）及其妻子梅根（Meghan Markle）的報道，與戴安娜當年的遭遇如出一轍，警告外界必須從過去的悲劇吸取教訓。



年僅36歲的戴安娜王妃1997年8月31日於巴黎發生車禍逝世，事發時遭攝影師騎電單車追逐。事件引發大眾反思媒體是否應該為過度報道承擔責任。

史賓沙表示：「如果你看看小報上關於戴安娜或者你提到的哈里和梅根夫婦的文章，你就會知道，它們可能真的非常非常令人不快。」他直言人們「真的應該從戴安娜的例子中吸取教訓」。

2026年9月19日，英國已故戴安娜王妃（Princess Diana）弟弟史賓沙（Charles Spencer）接受BBC採訪。（Reuters）

史賓沙還表示：「我不是要為哈里和梅根說話，但對於每天都以這種方式遭到摧殘的人來說，這對他們的生活一定是一種癌症般的影響。」

據報道，哈里夫婦在2020年卸任王室公職並移居美國前，也曾指「有毒媒體」影響生活，並在今年8月起訴多家小報媒體。

同時，史賓沙回憶錄《Swan Song: Diana, My Sister》正在英國《每日郵報》連載，其中曝出英王查理斯三世（King Charles III）曾在戴安娜離世數小時內表現得「欣喜若狂」（giddily elated），王室則反駁稱國王深知喪親之痛會蒙蔽理智。