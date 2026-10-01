《現在就出發4》定檔│沈騰范丞丞搞笑合體　金晨退出換王楚然惹議

人氣戶外真人騷《現在就出發》，主打自然景點充電、並以沈騰領銜的「熟人陣容」鬆弛感及無包袱搞笑互動著稱，成為不少觀眾首選的「下飯綜藝」。節目於昨日（9月30日）宣佈第四季回歸並定檔內地國慶黃金檔期，除了確定沈騰、白敬亭、賈冰、胡先煦、王安宇、范丞丞、黃景瑜七位男嘉賓「全數留守」之外，最受關注的莫過於陪伴觀眾三季的女常駐金晨確定離隊，改由高顏值花旦王楚然接棒。新一季陣容會有怎樣的化學反應？網民在社交平台上掀起極高討論度。



人氣戶外真人騷《現在就出發》，主打自然景點充電、並以沈騰領銜的「熟人陣容」鬆弛感及無包袱搞笑爆笑互動著稱，成為不少觀眾首選的「下飯綜藝」。（微博@現在就出發）

10.1率先播出先導片 七位搞笑男團全員留守

騰訊視頻旗艦戶外綜藝《現在就出發4》宣佈定檔，於國慶假期10月1日中午12點推出先導片（即開播前特輯），正片則自10月10日起每周六、日更新。

騰訊視頻旗艦戶外綜藝《現在就出發4》宣佈定檔，於國慶假期10月1日中午12點推出先導片（即開播前特輯），正片則自10月10日起每周六、日更新。（微博截圖）

今季沈騰、白敬亭、賈冰、胡先煦、王安宇、范丞丞、黃景瑜七位男嘉賓全員留守。沈騰與范丞丞毫無包袱的「互相挖坑」是吸睛焦點，節目成功保住「熟人陣容」的核心喜劇骨架，打破近年內地綜藝常因大規模換人而導致口碑崩盤的魔咒。

沈騰與范丞丞毫無包袱的互相對坑是綜藝的吸睛焦點，節目成功保住「熟人陣容」的核心喜劇骨架。（微博@現在就出發）

沈騰與范丞丞毫無包袱的互相對坑是綜藝的吸睛焦點，節目成功保住「熟人陣容」的核心喜劇骨架。（微博@現在就出發）

女常駐迎洗牌 新花旦王楚然接棒金晨

相比男性陣容的極高穩定性，女常駐陣容則迎來洗牌。陪伴觀眾三季的金晨確認退出，改由新晉花旦王楚然接棒，作為新一季唯一的女性常駐嘉賓，加入這群喜劇老手之中。

陪伴觀眾三季的金晨確認退出，改由新晉花旦王楚然接棒，作為新一季唯一的女性常駐嘉賓，加入這群喜劇老手之中。（微博@現在就出發）

過去多以高冷美艷形象示人的王楚然，此次跨界挑戰戶外喜劇，現場側拍片段顯示她與喜劇前輩互動順暢，展現出「無厘頭反差萌」，她能否接住男團的密集笑點並碰撞出全新火花，將成為節目開播後的首波口碑試金石。有網民毒舌總結：「接住了叫新鮮血液，接不住叫水土不服。」

王楚然以往高冷美艷，此次跨界戶外喜劇，能否接住男團笑點、碰撞新火花，將成開播首波口碑試金石。（網上圖片）

王楚然以往高冷美艷，此次跨界戶外喜劇，能否接住男團笑點、碰撞新火花，將成開播首波口碑試金石。（微博@-王楚然-）