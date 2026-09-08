《歡迎來龍餐館》沈騰演中東廚師演技大爆發！網民讚：眼神全是戲

內地喜劇巨星沈騰打破固有形象，在《我不是藥神》導演文牧野執導的新片《歡迎來龍餐館》飾演遠赴中東謀生的東北廚師「徐福」，憑藉零替身真炒實煮的細節與深沉細緻的演技，獲得影迷與網民一致激讚，成功展現轉型演嚴肅劇作的實力。該部電影在內地已錄得逾20億人民幣票房，成績亮麗，將於9月11日在香港院線上映。



導演文牧野的新片《歡迎來龍餐館》將於9月11日在香港院線上映，該片在內地票房錄得逾20億人民幣，成績亮麗。（微博@電影歡迎來龍餐館官博）

導演文牧野的新片《歡迎來龍餐館》將於9月11日在香港院線上映，該片在內地票房錄得逾20億人民幣，成績亮麗。（微博@電影歡迎來龍餐館官博）

告別誇張搞笑！沈騰演活一心求生存的普通人

沈騰這次徹底拋開了「沈叔叔」的搞笑形象。他在影片中飾演懷抱樸素生存動機、遠赴中東的東北廚師「徐福」，只是一心求生存的普通人。

沈騰在影片中飾演懷抱樸素生存動機、遠赴中東的東北廚師「徐福」，只是一心求生存的普通人。（微博@電影歡迎來龍餐館官博）

沈騰在影片中飾演懷抱樸素生存動機、遠赴中東的東北廚師「徐福」，只是一心求生存的普通人。（微博@電影歡迎來龍餐館官博）

為貼合角色，沈騰收斂所有喜劇化的表情與動作，完全不靠大起大落的戲劇爆發，而是透過肢體姿態、眼神變化、細微的神情動作層層展現出來，在面對炮火降臨時的慌張、看到生離死別時的內心崩潰，都以極度壓抑克制的方式呈現。

沈騰僅透過肢體姿態、眼神變化、細微的神情動作層層堆疊表達情緒。（《歡迎來龍餐館》預告片截圖）

沈騰僅透過肢體姿態、眼神變化、細微的神情動作層層堆疊表達情緒。（《歡迎來龍餐館》預告片截圖）

終於不用擔心他一開口我就想笑了，這次眼神裡全是戲！ 影迷觀感

為還原真實廚師質感，沈騰在開拍前特意苦練刀工與顛鑊，電影之中所有切菜、甩蔥花到高溫顛鑊等烹飪畫面，全程無替身親自上陣。（微博@電影歡迎來龍餐館官博）

為還原真實廚師質感，沈騰在開拍前特意苦練刀工與顛鑊，電影之中所有切菜、甩蔥花到高溫顛鑊等烹飪畫面，全程無替身親自上陣。（《歡迎來龍餐館》預告片截圖）

零替身真炒實煮

為還原真實廚師質感，沈騰在開拍前特意苦練刀工與顛鑊（又稱甩鍋或拋鑊），電影中所有切菜、甩蔥花到高溫顛鑊等烹飪畫面，全程是親身上陣。灶台前熟練的動作，混和着滿面狼狽與疲憊，將亂世之下底層小人物的求生辛酸刻畫得入木三分。