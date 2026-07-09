張凌赫遭狗仔爆假戲真做戀上王楚然　網疑未有實證或是為新戲炒作

大陸新生代男星張凌赫近期因古裝劇《逐玉》人氣再度飆升，近日卻被大陸狗仔爆料，與近期合作新劇《這一秒過火》的王楚然，「私下談戀愛的可能性比較高」，更形容兩人對視時「眼睛裏有星星」。



狗仔劉大錘在近日的直播中，聽到搭檔直呼「張凌赫和王楚然好配」時，不僅大方認同，還加碼爆料圈內確實隱隱約約有聽說兩人的傳聞，曖昧表示：「我說一種可能性，這倆人（談戀愛）的可能性算是比較高的。」形容兩人互看「眼睛裏有星星」。

張凌赫與王楚然近期合作新劇《這一秒過火》，狗仔劉大錘加碼爆料圈內確實隱隱約約有聽說兩人的傳聞，曖昧表示：「我說一種可能性，這倆人（談戀愛）的可能性算是比較高的。」（微博＠這一秒過火官微）

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然而，這番言論立刻遭到粉絲打臉，整理出劉大錘歷來的發言，發現他今年1月才明確否定戀情，稱「兩人肯定沒事」，2月甚至直言「張凌赫現在肯定不太會談」；未料到了7月卻突然180度大改口。

最諷刺的是，他一邊說「談的可能性高」，一邊又承認「目前來講沒戲啊」，且手上完全沒有拍到任何同框或私下來往的實證，缺乏公信力。

由於爆料的時間點，正好撞上張凌赫與王楚然合作的新劇《這一秒過火》宣傳期，被網友質疑根本是一場為了新戲熱度，而精心策劃的「蓄意炒CP」現象。雖然有部分粉絲認為兩人「外型確實很配」，但絕大多數網友不認同這種沒有根據的爆料，對此，張凌赫與王楚然的經紀公司目前皆未做出回應。

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