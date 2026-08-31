優酷綜藝被曝海灘遺大量道具垃圾近3年　官方：已全部清理完畢

內地綜藝節目《這是我的島》被爆出2024年在海南萬寧神州半島拍攝後，遺留道具與造景垃圾，大量鐵架已腐爛。節目組回應稱，殺青後曾將剩餘道具轉交當地村民，現已派員核查。8月30日晚，萬寧市政府通報情況屬實，所有垃圾已全部處置乾淨。



內地綜藝節目《這是我的島》被爆出2024年在海南萬寧神州半島拍攝後，遺留道具與造景垃圾，大量鐵架已腐爛。（影片截圖）

內地綜藝節目《這是我的島》被爆出2024年在海南萬寧神州半島拍攝後，遺留道具與造景垃圾，大量鐵架已腐爛。（影片截圖）

海南博主「行動者小敏」近日拍片稱，優酷2024年拍攝的綜藝節目《這是我的島》在海南萬寧市神州半島第四灣海灘遺留大量造景垃圾及道具，包括水上單車、鐵架等，絕大部分鐵架已嚴重腐爛。

該博主表示，涉事海灘不通大路，要單靠人力清理垃圾，每天需要步行約40分鐘的山路，「原本2公里絕美的海灘，被垃圾給玷污了」，其中一天撿拾的膠瓶、廢鐵就有130斤。目前，海灘的垃圾已經全部清理打包好，等待清運中。

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公開報道顯示，《這是我的島》由時代少年團全員（馬嘉祺、丁程鑫、宋亞軒、劉耀文、張真源、嚴浩翔、賀峻霖）、楊迪、歐豪、蔡國慶等參與錄製。首期節目播出後，該綜藝成為2024年優酷首檔熱度綜藝節目。

《這是我的島》由時代少年團全員（馬嘉祺、丁程鑫、宋亞軒、劉耀文、張真源、嚴浩翔、賀峻霖）、楊迪、歐豪、蔡國慶等參與錄製。（都市現場）

《澎湃新聞》報道，8月30日，優酷所屬公司虎鯨文娛集團工作人員回應稱，《這是我的島》節目組於2024年3月28日在萬寧神州半島完成拍攝並殺青。在拆除道具過程中，有村民前來索要剩餘道具，為保證清理工作順利進行，經多方溝通協商，在拆除工作全部結束後，節目組將餘下少量道具交由村民，並明確後續相關物品的管理及處置責任由接收方承擔。

工作人員稱，相關垃圾處理溝通記錄和清理後現場影片可以佐證。目前，節目組已安排人員趕往現場排查處理，處理進展後續反饋。

《這是我的島》是由優酷2024年出品的海島探索成長節目。（南方都市報）

8月30日，海南萬寧市人民政府通報稱，神州半島第四灣海灘存在生活垃圾堆積、遺留道具銹蝕等情況，客觀屬實。獲悉情況後，萬寧市立即全面清理，目前垃圾已全部處置乾淨。