T.O.P認愛Nana！複製太陽閔孝琳MV戀愛劇本　網民：BIGBANG傳統？

韓國娛樂圈10月再爆震撼消息！《Dispatch》（D社）於10月2日爆料，前BIGBANG成員T.O.P（崔勝鉉）與女團After School出身、曾獲封「全球第一美面孔」的演員Nana（林珍娜，前譯：林珍兒 / 韓文：임진아）正值熱戀。雙方經紀公司隨後證實戀情，承認兩人於今年6月正式發展為戀人。



對追隨BIGBANG多年的歌迷而言，這段戀情的開場白極其熟悉。12年前，T.O.P的前隊友太陽（東永裴）亦是在MV拍攝現場遇上演員閔孝琳，最終結為夫婦。然而，與當年一面倒的祝福不同，剛憑Netflix 19禁新劇《挑情醜聞》掀起話題的Nana，此時公開與爭議纏身的T.O.P談戀愛，於網上引發極大討論。



前BIGBANG成員T.O.P（崔勝鉉）與女團After School出身的演員Nana（林珍娜又譯林珍兒）正值熱戀。（IG@ttt）

T.O.P（崔勝鉉）Nana雙方經紀公司隨後證實戀情，承認兩人於今年6月正式發展為戀人。（IG@ttt）

親自挑選MV女主角 4月宣傳露真情

據報道，T.O.P與Nana的緣分始於今年1月。當時T.O.P籌備個人新歌〈Studio 54〉（又譯：〈完全瘋了！〉），親自邀請Nana出演MV女主角，並曾大讚對方「兼具古典與強烈個性的魅力，是最適合這個角色的人」。

T.O.P與Nana的緣分始於今年1月，T.O.P親自邀請Nana出演MV女主角。（IG@ttt）

宣傳MV自然互動 粉絲讚歎「CP感十足」

MV於4月釋出後，兩人強烈的化學反應早已讓粉絲讚歎「CP感十足」。在YouTube宣傳影片裏，兩人一邊吃東西一邊觀賞MV，Nana更一時興起站起來跳舞，一旁的T.O.P則流露出寵溺笑容。兩人從當初以敬語交談的合作夥伴，逐漸拉近距離，最終於今年6月確定戀人關係。《Dispatch》更拍到兩人深夜搭的士、逛便利店，以及在行程繁忙期間抽空前往京畿道九里市約會的甜蜜畫面。

在YouTube宣傳影片裏，兩人一邊吃東西一邊觀賞MV，Nana更一時興起站起來跳舞，一旁的T.O.P則流露出寵溺笑容。(YouTube@T.O.P視頻截圖）

T.O.P與Nana的緣分始於今年1月，T.O.P親自邀請Nana出演MV女主角。（IG@ttt）

重演太陽閔孝琳故事 網民祝福與擔憂並存

T.O.P與Nana承認戀情，讓不少網民瞬間聯想到BIGBANG隊友太陽與閔孝琳的故事。2014年，太陽拍攝solo歌曲〈凌晨一點〉（1AM）MV時，經G-Dragon（權志龍）介紹邀來閔孝琳演出，太陽對她一見鍾情，其後經歷短暫分手更寫下名曲〈眼、鼻、嘴〉挽回愛情，兩人最終在2018年結婚，婚後育有一子。

2014年，太陽拍攝solo歌曲〈凌晨一點〉（1AM）MV時，經G-Dragon（權志龍）介紹邀來閔孝琳演出。（〈凌晨一點〉MV截圖）

太陽與閔孝琳經歷短暫分手更寫下名曲〈眼、鼻、嘴〉挽回愛情，兩人最終於2018年步入婚姻並育有一子。（〈眼、鼻、嘴〉MV截圖）

網民紛紛笑言：「BIGBANG的愛情故事都是從拍MV開始嗎？」、「同一個組合，同一款開場」。不過，也有部分網民對Nana表示擔憂。T.O.P於2017年因吸食大麻被判監禁10個月、緩刑2年，娛樂圈事業大受打擊，有粉絲質疑：「Nana一路轉型得很辛苦，為什麼對象偏偏是T.O.P？」

BIGBANG的愛情故事都是從拍MV開始嗎？ 網民留言

太陽與閔孝琳經歷短暫分手更寫下名曲〈眼、鼻、嘴〉挽回愛情，兩人最終於2018年步入婚姻並育有一子。（網上圖片）

T.O.P（崔勝鉉）Nana雙方經紀公司隨後證實戀情，承認兩人於今年6月正式發展為戀人。（IG@ttt）

Nana突破演出陷「豐唇爭議」 導演親自致歉

事實上，Nana近月一直處於風口浪尖。她在9月18日上線的Netflix韓國古裝劇《挑情醜聞》（The Scandal）中有極具突破性的演出。該劇改編自法國小說《危險關係》及韓國經典電影《醜聞：朝鮮男女相悅之事》，Nana飾演守節寡婦「安熙妍」，並與男主角池昌旭上演長達3分鐘的全裸床戲，大膽尺度震驚不少觀眾，展現出從偶像轉型為實力派演員的決心。

Nana在9月19日上線的Netflix韓國古裝劇《挑情醜聞》（Scandal）中有極具突破性的演出。（IG@netflixkr）

然而，劇集播出後，焦點卻意外落在Nana的外貌上。許多觀眾指出，Nana現代感極強的面孔以及疑似注射填充物過度的豐厚嘴唇，在禮教森嚴的朝鮮時代古裝背景下顯得極度突兀，令人「極度出戲」。面對負評，Nana早前在粉絲互動平台公開致歉，表示「若嘴唇讓觀眾感到不適，是自己的責任」；導演鄭址宇（又譯：鄭智宇 / 韓文：정지우）亦於9月29日接受訪問時表達心痛，承認是自己未有在鏡頭上把關好而致歉。如今Nana與T.O.P公開戀情，網上焦點更延伸至兩人的外貌特徵，甚至有網民調侃：「Nana現時當務之急，是帶T.O.P去豐滿他那薄薄的上唇。」

Nana現時當務之急，是帶T.O.P去豐滿消失的上唇。 網民留言

面對《挑情醜聞》的負評，Nana早前在粉絲互動平台公開致歉，表示「若嘴唇讓觀眾感到不適，是自己的責任」