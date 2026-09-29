四手聯彈｜宋江母親涉綁架案？李濬榮假失憶真復仇　暗藏3大伏筆

由宋江與李濬榮主演的Netflix熱播韓劇《四手聯彈，兩首奏鳴曲》（簡稱《四手聯彈》）播出後收視屢創新高，第8集收視率攀升至7.850%，引發廣大劇迷熱烈討論。李濬榮飾演的崔正瑤，在九年前的國際鋼琴大賽決賽當日遭綁架，逃走時中彈失蹤；九年後，他以指揮家身份重返舞台，更與宋江飾演的昔日摯友姜飛悟重逢。然而，隨著第9、10集播出，崔正瑤「假失憶、真復仇」的底牌正式揭開，劇情走向比觀眾想像中更為冰冷殘酷。



由宋江與李濬榮主演的Netflix熱播韓劇《四手聯彈，兩首奏鳴曲》（簡稱《四手聯彈》）播出後收視屢創新高，引發廣大劇迷熱烈討論。（IG@netflixkr）

槍聲打破宿命 一條斷裂的線索與九年創傷

時間回到劇集的第5集，姜飛悟與崔正瑤一同躋身國際賽決賽，姜飛悟即使手指流血亦堅持完成演奏，壓軸出場的崔正瑤卻在前往賽場途中慘遭綁架，試圖逃走時中彈失蹤。

姜飛悟（宋江飾）與崔正瑤（李濬榮飾）一同躋身國際賽決賽，姜飛悟即使手指流血亦堅持完成演奏。（《四手聯彈》劇照）

姜飛悟（宋江飾）與崔正瑤（李濬榮飾）一同躋身國際賽決賽，壓軸出場的崔正瑤卻在前往賽場途中慘遭綁架，試圖逃走時中彈失蹤。（《四手聯彈》劇照）

九年間，姜飛悟雖已成為知名鋼琴家，卻始終走不出陰影。他與海外助手弗格（Martin Vogel，高昌錫飾）持續追查真相，期間一名自稱是綁架者的男子突然現身，但當姜飛悟登門追問時，對方已遇害身亡，線索再次中斷。姜飛悟自此留下陰影，甚至無法再坐到鋼琴前，最終前往捷克，希望可以好好治癒心理創傷。根據韓國收視調查機構 Nielsen Korea（尼爾森韓國）全國收視數據，這段慘痛劇情的播出，激起觀眾極高討論度。

《四手聯彈》中，姜飛悟雖已成為知名鋼琴家，卻始終走不出陰影。（IG@tvn_drama）

《四手聯彈》中，宋江飾演的姜飛悟自此留下陰影，甚至無法再坐到鋼琴前，最終前往捷克，希望可以好好治癒心理創傷。（IG@tvn_drama）

捷克舞台震撼重逢 《死之舞》成解鎖身份暗號

第6集中，姜飛悟在捷克一場音樂比賽現場，耳邊突然響起兩人當年曾四手聯彈的經典名曲《死之舞》。他抬頭望向舞台，驚見台上手執指揮棒的正是他以為早已離世的崔正瑤。昔日摯友以全新身份活著回來，只是手中所握的已非琴鍵，而是指揮棒。該集全國收視率創下7.318%，刷新當時開播以來最高紀錄。

《四手聯彈》一次演奏中，姜飛悟驚見台上手執指揮棒的正是他以為早已離世的崔正瑤。（IG@tvn_drama）

姜飛悟（宋江飾）與崔正瑤（李濬榮飾）一同躋身國際賽決賽，壓軸出場的崔正瑤卻在前往賽場途中慘遭綁架，試圖逃走時中彈失蹤。（IG@tvn_drama）

劇集中飾演崔正瑤的李濬榮在劇中的演技轉變大獲好評，不少劇迷在社交平台紛紛留言，大讚其眼神變化與強大氣場令人震撼，完美詮釋出角色的神秘與壓迫感。

《四手聯彈》中飾演崔正瑤的李濬榮在劇中的演技轉變大獲好評。（IG@tvn_drama）

假失憶真復仇 冰冷真相打破最後幻想

隨著劇情進入後段，第8集姜飛悟驚悉母親竟與當年的綁架案有關，大受打擊，該集收視創下7.850%的劇集新高；及後姜飛悟識破崔正瑤的失憶純屬偽裝，而崔正瑤不再隱藏，正式展開冷酷無情的復仇計畫，並直接向姜飛悟發出解僱通知，將劇情張力拉至頂峰。

《四手聯彈》中，宋江飾演的姜飛悟自此留下陰影，甚至無法再坐到鋼琴前，最終前往捷克，希望可以好好治癒心理創傷。（IG@tvn_drama）

大結局前夕：全劇未解的三大終極伏筆

在迎接大結局前夕，劇情仍有三大關鍵懸念等待揭曉：

1.母親的罪與罰：

姜飛悟的母親在當年的綁架案中，究竟扮演了甚麼角色？背後是否為關鍵幕後推手？

《四手聯彈》中，姜飛悟的母親在當年的綁架案中究竟扮演了甚麼角色。（《四手聯彈》劇照）

2.由鋼琴家轉為指揮家之謎：

崔正瑤當年遭槍擊受傷後，為何決定放棄鋼琴轉為指揮？背後是否隱藏不可告人的身體殘缺或復仇大計？

《四手聯彈》中崔正瑤當年遭槍擊受傷後，為何決定放棄鋼琴轉為指揮。（《四手聯彈》劇照）

3.四手聯彈能否重演：

經歷背叛與復仇後，姜飛悟與崔正瑤最終能否放下恩怨，再度同台坐在同一部鋼琴前，合奏昔日的《死之舞》？

在《四手聯彈》大結局中，姜飛悟與崔正瑤最終能否放下恩怨，再度合奏《死之舞》。（《四手聯彈》劇照）