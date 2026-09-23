挑情醜聞Nana古裝豐唇遭狠批：太出戲！親認「錯誤決定」發文致歉

【Netflix】曾兩度榮登「全球百大最美面孔」冠軍的韓國女星Nana（林珍娜或譯林珍兒），最近首度挑戰古裝劇，在Netflix上線的限制級古裝韓劇《挑情醜聞》（The Scandal）中飾演守寡婦人「安熙妍」。然而劇集播出後，她過度豐滿的現代感「嘟嘟唇」與朝鮮時代妝造極不合襯，引發大批觀眾批評「極度『出戲』（難以投入劇情氛圍）」。面對爭議，Nana於9月22日在粉絲交流平台Bubble發文致歉，坦承這次豐唇是自己身為演員的「錯誤選擇」。



曾兩度榮登「全球百大最美面孔」冠軍的韓國女星Nana因醫美問題而向粉絲公開致歉。（IG@jin_a_nana）

Nana在Netflix上線的限制級古裝韓劇《挑情醜聞》（The Scandal）中飾演守寡婦人「安熙妍」。（《挑情醜聞》劇照）

古裝造型配現代醫美唇 觀眾直呼難以入戲

Netflix《挑情醜聞》改編自法國作家肖德洛·德·拉克洛（Choderlos de Laclos）於1782年發表的書信體小說《危險關係》（Dangerous Liaisons），亦是繼2003年由裴勇俊、全度妍主演的經典電影《醜聞：朝鮮男女相悅之事》後，時隔23年再度將該故事搬上朝鮮歷史舞台。

左圖為電影版《醜聞：朝鮮男女相悅之事》的淑夫人，右側為Netflix《挑情醜聞》Nana飾演的寡婦「安熙妍」。（微博@看韓影）

在劇中，Nana飾演的年輕寡婦「安熙妍」（對標原著中虔誠節烈的圖爾維夫人與電影版的淑夫人），本應是一位自幼恪守儒教「從一而終」、生活如同止水般清冷素雅的悲劇角色。觀眾之所以對其飽滿豐唇反應劇烈，主因在於該角色本該流露古典內斂的枯竭感與禁慾美，然而過於飽滿且微翹的嘟嘟唇，卻充滿了21世紀快時尚醫美的強烈痕跡，在講究歷史沉浸感與階級禮教的鏡頭語境下，瞬間打破了角色應有的淒美張力。大量網民留言表示「看劇時注意力全集中在嘴唇上，根本無法入戲」，甚至有評論質疑其「審美水平下降」，使相關話題迅速攀上韓國及海外社交平台熱搜榜。

Netflix於9月18日上線古裝韓劇《挑情醜聞》由孫藝珍、池昌旭與Nana領銜主演。（IG@netflixkr）

Nana在Netflix上線的限制級古裝韓劇《挑情醜聞》（The Scandal）中飾演守寡婦人「安熙妍」。（IG@netflixkr）

《挑情醜聞》中的Nana雙唇疑似進行過量的玻尿酸填充，呈現出極具現代感且飽滿的「嘟嘟唇」，與傳統朝鮮古風妝造產生極強違和感。（IG@netflixkr）

親自回應爭議：作為演員是不對的選擇

面對輿論發酵，Nana於9月22日透過官方粉絲交流平台Bubble向粉絲及觀眾公開致歉：

「如果我的嘴唇給觀看劇集的人帶來了不適感，那完全是我的錯。進行豐唇是我個人的選擇，但我深刻意識到，作為一名專業演員，這是一個極其錯誤的決定。」

Nana於9月22日在粉絲交流平台Bubble發文致歉，坦承這次豐唇是自己身為演員的「錯誤選擇」。（網上圖片）

她進一步表示，一想到支持自己的粉絲看到網上的負評會感到難過，便讓她十分心痛，並承諾「今後會更加嚴格要求自己，付諸努力讓大家未來只聽到好評」。

Nana未進行醫美豐唇前相片。（網上圖片）

網民評價兩極 個人自由對決職業專業

對於Nana的公開道歉，網上的討論呈現兩極化。部分同情她的網民認為：「追求醫美是個人自由，沒必要轉化為人身攻擊」、「她只是想讓自己看起來更美，做藝人承受的審判實在太苛刻」。

Nana於9月22日在粉絲交流平台Bubble發文致歉，坦承這次豐唇是自己身為演員的「錯誤選擇」。（IG@jin_a_nana）

曾兩度榮登「全球百大最美面孔」冠軍的韓國女星Nana因醫美問題而向粉絲公開致歉。（IG@jin_a_nana）

不過亦有網民留言指出，演員的外形應完全服務於角色，在古裝劇語境下，明顯的現代醫美痕跡確實破壞了戲劇沉浸感，作為演員應對角色負責；更有網民慨嘆她「成也醫美、敗也醫美」，指她原本的清冷氣質才是其辨識度所在。

《挑情醜聞》中的Nana雙唇疑似進行過量的玻尿酸填充，呈現出極具現代感且飽滿的「嘟嘟唇」，與傳統朝鮮古風妝造產生極強違和感。（《挑情醜聞》劇照）