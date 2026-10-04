富翁娶AV女優中毒亡　生前紅字遺囑判有效　親屬嬌妻「一毫都無」

日本被稱為「紀州唐璜」、「4,000人斬」的富翁野崎幸助，2018年迎娶小55歲的前AV女優須藤早貴，不料婚後不久，他就因興奮劑中毒猝死。



野崎身後留下高達15億日圓（約7400萬港元）的遺產，沒想到遺囑用紅字寫下「全捐給市府」，讓親屬即便提告遺囑無效，仍遭判敗訴、一毛（一毫）都領不到。

須藤早貴（NANPA）

結婚105天就身亡 富翁遺產不留親屬

綜合日媒報導，野崎幸助與須藤早貴在2018年完婚，同年5月就被發現陳屍住處，距離結婚僅過105天。警方調查發現，77歲的野崎死於急性毒品中毒，其妻須藤早貴涉有重嫌。然而，由於證據不足，須藤在一審和二審，皆判決無罪。

除了審判進度外，野崎幸助的遺產去向也受到關注，他生前曾留下遺囑，稱要將個人所有財產全部捐給居住地的「田邊市政府」。不過親屬質疑遺囑真假，主張無效並提出訴訟，期望野崎龐大的遺產不會充公。

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遺囑紅字寫下判定有效

然而，2024年6月法院一審判決，從筆跡、野崎生前經常使用紅筆，以及他長年捐款給田邊市等單位來看，遺囑內容與其生前行為並無矛盾，因此認定這份遺囑確由野崎本人所寫，遺囑符合法律要件；2025年9月，二審維持原判。

雖然野崎的家屬不服上訴至最高法院，不過今年9月30日，最高法院駁回上訴，確定遺囑有效，3億遺產確定捐給田邊市政府。此外，一審與二審獲判無罪的須藤早貴，檢方也提起上訴，案件進入最高法院審理階段。

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