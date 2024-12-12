須藤早貴脫罪！AV女優涉毒殺日本富豪夫案 法庭指證據不足判無罪
撰文：聯合新聞網
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有「紀州唐璜」之稱的日本富豪野崎幸助2018年死於毒品過量，妻子須藤早貴被控涉嫌殺人，和歌山地方法院今（12日）判決須藤無罪。野崎死亡時77歲，他在死前3個月才剛迎娶當年22歲的嫩妻。法院認為檢方證據不足。
野崎2018年5月24日在和歌山縣田邊市自宅二樓臥房死亡。司法解剖時，從他的血液及胃等處驗出超過致死量的興奮劑成分，死因為急性興奮劑中毒。檢方在2021年以餵食過量興奮劑殺人等嫌疑，將須藤早貴以殺人罪起訴，但一直沒有直接證據。須藤從頭到尾也都沒有認罪。
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檢方在開庭時表示，野崎去世前的3小時內，家中僅有須藤和野崎兩人，因此認為須藤是唯一有機會將毒品給野崎的人。此外，案發前野崎要求和須藤離婚，須藤可能為了繼承巨額遺產而起殺意。證據顯示，須藤從結婚當月起，便在網絡搜尋如「老人／完美犯罪」和「興奮劑／死亡」等關鍵詞，推測她計劃執行一場不留證據的「完美犯罪」，且她現在已取得部份遺產。
須藤否認所有指控，辯護律師主張，兩人之間不存在「離婚危機」，且須藤每月已從野崎處獲得約100萬日圓，沒有殺人動機。檢方未能證明野崎如何攝取毒品，不應排除自行服用的可能性。
須藤比野崎小55歲。野崎曾在2016年出版的自傳上說，自己是花了30億日圓在4000名美女身上的男人，跟西班牙誘惑多名女性的唐璜相似，因此被稱為「紀州的唐璜」。
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