AV女優須藤早貴涉殺77歲富豪夫判無罪　官判遺產這樣分　家屬崩潰

日本和歌山縣「紀州唐璜」野崎幸助2018年在家中暴斃，當時結婚僅3個月、小他55歲的嫩妻被控毒殺，儘管一審獲判無罪，但檢方已正式提出上訴。野崎幸助生前曾留下遺囑稱，要將全部財產捐贈給田邊市政府，然而包含他的親哥在內的4名親屬認為遺囑無效，提起訴訟。



大阪高等法院二審宣判維持一審判決，認定野崎的遺囑有效，也意味著其他人分不到13億日圓（約6800萬港元）的高價遺產。

【相關文章】日本77歲風流富豪娶AV女優須藤早貴 婚後不久暴斃 妻涉謀殺被捕

根據《讀賣電視台》報道，大阪高等法院19日做出重大判決，駁回「紀州唐璜」野崎幸助13億遺產繼承人的上訴案，維持一審認定其生前「全財產捐贈田邊市政府」遺囑有效的裁定。

有「4千人斬富豪」稱號的野崎幸助2018年5月在和歌山縣田邊市家中暴斃，死因為急性興奮劑中毒，終年77歲。當時年僅22歲的前AV女優妻子須藤早貴被認為涉嫌重大，並被依毒殺嫌疑起訴，不過一審和歌山地方法院於2024年12月宣判須藤早貴無罪，檢方不服判決結果，已經提出上訴。

野崎的離奇死亡也引起外界討論，除了是否為須藤早貴出手毒殺外，隨著他的死亡，生前留下的遺囑也跟著曝光。野崎幸助的遺囑由他生前經營公司的相關人員保管，內容以紅色簽字筆書寫，除了署名外，還寫有「遺言 全財產捐贈田邊市」等字樣。

遺產執行人律師著手處理相關程序後，田邊市於2019年9月表態將接受這筆高達13億日圓的遺產捐贈，但野崎的哥哥等4名親屬不滿分不到錢，認為遺囑無效，因此在2020年4月提起訴訟。

在一審法庭上雙方激烈交鋒，野崎的家人主張：

用紅筆潦草書寫的字跡，難以認定是經過深思熟慮後的結果。

並提交3份筆跡鑑定報告，聲稱「遺囑筆跡並非野崎本人所寫」。對此，遺囑執行人與田邊市反駁指出，野崎生前經常使用紅色筆跡，遺囑書並非潦草而是工整書寫，且與催款單上的簽名筆跡特徵相符。

關於將全部財產捐給田邊市的遺囑內容，野崎的家人認為：

應該是野崎以外的人偽造的。

但田邊市政府找來野崎公司前會計人員出庭作證，證人表示：「野崎非常厭惡財產流向兄弟姊妹，曾經說過與其被覬覦他財產的兄弟拿走錢，不如捐給處境困難的孩子們。」

面對雙方攻防，和歌山地方法院2024年6月做出一審判決，認定遺囑筆跡「與野崎本人筆跡相符無誤」，駁回親屬訴求並宣告遺囑有效，而大阪高等法院19日則維持原判。

