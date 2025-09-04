東京AV浴室場景變兇殺案藏屍地！死者疑1習慣惹禍　恐怖內情曝光

東京新宿AV成人影片拍攝場地驚藏腐屍！35歲男子被發現伏屍浴室，被床單包裹住，因單位傳出臭味揭發命案。警方經調查後拘捕2名30及31歲男子，分別控以遺棄屍體及搶劫殺人等罪名，而疑兇的恐怖「殺人預告」訊息早前曝光，事件令社會震驚。



35歲男子成瀨壯一郎被發現伏屍在東京新宿AV拍攝場地。（示意圖／GettyImages）

綜合外媒報道，涉案單位位於東京新宿區一幢住宅大廈內，早前不斷「飄出腐爛味」被住戶投訴，大廈的物業管理公司終在7月1日下午2時半報警，指在大樓4樓的一個房間內發現異味。警方到場，發現單位浴室內有已腐爛屍體，用床單包裹住，而該房間是AV拍攝場地。屍體身份證實是35歲男子成瀨壯一郎。

死者遭金屬球棒毆打致死

警方調查推斷死者在6月24日被殺害，疑兇用金屬球棒多次擊打死者頭部及身體多處部位，最後將其殺害，同時搶走裝有約180萬日圓（約9.5萬港元）現金及商品券手提包。在揭發案件翌日，即7月2日，警方拘捕30歲的北誠一及31歲的梨本俊弘，控以遺棄屍體罪，至7月22日北誠一遭加控一項搶劫殺人罪。警方懷疑北誠一盜去現金用來還債和娛樂，在審訊期間他保持沉默。

警方拘捕兩名男子，分別控以遺棄屍體罪及搶劫殺人罪。（示意圖／GettyImages）

死者身上攜大量現金惹殺身之禍

而案件最近爆出驚人內幕，疑兇殺人訊息曝光。北誠一的友人向媒體爆料，指北誠一雖不缺錢，但為人貪財，總是想要更多錢，對他來說，只要能得到錢，任何壞事也可幹；只要北誠一賭輸，就會嚷着「要去搶劫」，之前一直以為他只是開玩笑，但6月22日收到北誠一傳來訊息，「你明天要來嗎」、「馬上就有一個人了呢」，似乎在暗示已找到下手目標，令他感到十分可怕。而死者友人亦指，死者在歌舞伎町一帶相當有名，平時會帶着2、3捲100萬日圓（約5.3萬港元）鈔票在身，相信是招致殺身之禍原因。