哈里梅根頻傳婚變│返英後首外出同框　酒吧十指緊扣食炸魚薯條

近年頻傳婚變、甚至過著「各自生活」的英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle），近日被拍到返英後首度同框外出的畫面。二人於10月1日中午被目擊在牛津郡（Oxfordshire）科茨沃爾德（Cotswolds）邊緣的大蒂尤村（Great Tew）手牽手散步，並走進村內具十六世紀歷史的老酒吧The Falkland Arms共進午餐。英國《太陽報》（The Sun）及美國《People》雜誌隨後刊登了該批獨家照片，吸引全球媒體高度關注。



近年頻傳感情告急、甚至過著「各自生活」的英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle），近日被拍到返英後首度同框外出的畫面。（Reuters）

哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）早前帶同7歲長子阿奇王子（Archie）與5歲女兒莉莉貝特公主（Lilibet）回流英國。（Getty Images）

婚變傳聞陰霾下 牽手約會展現「夫妻一體」姿態

近年來，外媒多次爆出哈里與梅根因事業重心轉移與生活方式差異，故出現婚姻危機，由於哈里近月頻頻獨自飛往世界各地出席慈善晚宴及公開活動，而梅根則專注於美國的個人生活風格品牌「American Riviera Orchard」，以及她與Netflix的合作項目，二人極少同框，令婚姻陷入緊張（marriage under strain）及分居的傳聞甚囂塵上。

近年來，外媒多次爆出哈里與梅根因事業重心轉移與生活方式差異，故出現婚姻危機。（Reuters）

哈里與梅根於10月1日中午被目擊在牛津郡科茨沃爾德邊緣的大蒂尤村手牽手散步，並走進村內具十六世紀歷史的老酒吧The Falkland Arms共進午餐。（IG@meghan）

然而在最新曝光的照片中，二人身穿休閒便服，全程十指緊扣。梅根身著黑色毛衣、深色長褲配白色運動鞋；哈里則穿牛仔褲與秋季外套，頭戴加州聖巴巴拉（Santa Barbara）消防局棒球帽。報導指哈里還在酒吧門外親自駐足查看餐牌，二人表現自然親密，被王室觀察家視為向外界展示「夫妻一體」的動作，藉此打破婚變謠言。

近年來，外媒多次爆出哈里與梅根因事業重心轉移與生活方式差異而出現婚姻危機。（IG@meghan）

哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）早前帶同7歲長子阿奇王子（Archie）與5歲女兒莉莉貝特公主（Lilibet）回流英國。（IG@meghan）

酒吧點18英鎊傳統炸魚薯條 職員讚表現親民

據《太陽報》引述內部消息指，梅根點了一份售價18.25英鎊（約190港元）的無麩質啤酒漿黑線鱈，配薯條、青豆蓉及他他醬；哈里則點了17.95英鎊（約187港元）的雞肉火腿韭蔥批，配時令蔬菜、薯蓉與肉汁。不過，上述餐點細節未獲哈里夫婦官方證實。

哈里與梅根於10月1日中午被目擊在牛津郡科茨沃爾德邊緣的大蒂尤村手牽手散步，並走進村內具十六世紀歷史的老酒吧The Falkland Arms共進午餐。（Reuters）

酒吧工作人員受訪時透露：「這裡每個人都能得到王室級的親切對待。我們很幸運迎來許多不同的客人，哈里和梅根來的時候，表現得就像本地人一樣自然。」當天兩人的孩子阿奇（Archie，7歲）與莉莉貝特（Lilibet，5歲）正在上學，未有同行。

當天哈里與梅根的兩名孩子阿奇（Archie，7歲）與莉莉貝特（Lilibet，5歲）正在上學，未有同行。（IG@meghan）

大眾評價呈現兩極 喜劇節目開場惡搞

公眾對二人的同框反應呈現兩極化，梅根的好友Kelly McKee Zajfen早前訪英後在社交平台發文，感謝遇到的英國人對梅根非常友善，並表示家庭時間「正是心靈所需之物，再搭配一份青豆蓉和炸魚薯條」。

其實梅根在英國也住得挺開心的吧。 網民留言

公眾對哈里與梅根的同框反應呈現兩極化。（Reuters）

另一方面，英國版喜劇節目《Saturday Night Live UK》（《週六夜現場》英國版）第二季首播即以二人為題材進行開場惡搞，調侃其商業合約與王室話題。王室評論員指出，二人即便以牽手放閃打破婚變傳聞，但在英國公眾輿論中面臨的挑戰依然複雜。

點解兩個人之前係美國餐廳反而被人投訴，返到英國就好似返屋企咁？ 網民留言

王室評論員指出，哈里與梅根即便以牽手放閃打破婚變傳聞，但在英國公眾輿論中面臨的挑戰依然複雜。（IG@meghan）

非在職王室身份未變 與威廉兄弟關係持續冰封

儘管二人展現出溫情一面，但哈里與梅根與白金漢宮的關係並未見回暖。據英國媒體報導，英王查理斯三世（King Charles III）此前授權發信重申，二人屬於非在職王室成員（non-working royals），公開行程均屬私人性質。而哈里與兄長威廉王子（Prince William）之間的裂痕仍未修補，威廉夫婦亦未對二人的最新行程發表任何公開評論。外界普遍認為，單憑一次酒吧約會同框，無法推論王室關係有實質改善。

他們搬去加州時聲稱想過『平民的生活』，但遇到需要像平民一樣排隊食飯時，又覺得自己高高在上。 網民留言

儘管哈里與梅根展現出溫情一面，但與白金漢宮的關係並未見回暖。（IG@meghan）