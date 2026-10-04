哈里梅根頻傳婚變│返英後首外出同框 酒吧十指緊扣食炸魚薯條
近年頻傳婚變、甚至過著「各自生活」的英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle），近日被拍到返英後首度同框外出的畫面。二人於10月1日中午被目擊在牛津郡（Oxfordshire）科茨沃爾德（Cotswolds）邊緣的大蒂尤村（Great Tew）手牽手散步，並走進村內具十六世紀歷史的老酒吧The Falkland Arms共進午餐。英國《太陽報》（The Sun）及美國《People》雜誌隨後刊登了該批獨家照片，吸引全球媒體高度關注。
婚變傳聞陰霾下 牽手約會展現「夫妻一體」姿態
近年來，外媒多次爆出哈里與梅根因事業重心轉移與生活方式差異，故出現婚姻危機，由於哈里近月頻頻獨自飛往世界各地出席慈善晚宴及公開活動，而梅根則專注於美國的個人生活風格品牌「American Riviera Orchard」，以及她與Netflix的合作項目，二人極少同框，令婚姻陷入緊張（marriage under strain）及分居的傳聞甚囂塵上。
然而在最新曝光的照片中，二人身穿休閒便服，全程十指緊扣。梅根身著黑色毛衣、深色長褲配白色運動鞋；哈里則穿牛仔褲與秋季外套，頭戴加州聖巴巴拉（Santa Barbara）消防局棒球帽。報導指哈里還在酒吧門外親自駐足查看餐牌，二人表現自然親密，被王室觀察家視為向外界展示「夫妻一體」的動作，藉此打破婚變謠言。
酒吧點18英鎊傳統炸魚薯條 職員讚表現親民
據《太陽報》引述內部消息指，梅根點了一份售價18.25英鎊（約190港元）的無麩質啤酒漿黑線鱈，配薯條、青豆蓉及他他醬；哈里則點了17.95英鎊（約187港元）的雞肉火腿韭蔥批，配時令蔬菜、薯蓉與肉汁。不過，上述餐點細節未獲哈里夫婦官方證實。
酒吧工作人員受訪時透露：「這裡每個人都能得到王室級的親切對待。我們很幸運迎來許多不同的客人，哈里和梅根來的時候，表現得就像本地人一樣自然。」當天兩人的孩子阿奇（Archie，7歲）與莉莉貝特（Lilibet，5歲）正在上學，未有同行。
大眾評價呈現兩極 喜劇節目開場惡搞
公眾對二人的同框反應呈現兩極化，梅根的好友Kelly McKee Zajfen早前訪英後在社交平台發文，感謝遇到的英國人對梅根非常友善，並表示家庭時間「正是心靈所需之物，再搭配一份青豆蓉和炸魚薯條」。
其實梅根在英國也住得挺開心的吧。
另一方面，英國版喜劇節目《Saturday Night Live UK》（《週六夜現場》英國版）第二季首播即以二人為題材進行開場惡搞，調侃其商業合約與王室話題。王室評論員指出，二人即便以牽手放閃打破婚變傳聞，但在英國公眾輿論中面臨的挑戰依然複雜。
點解兩個人之前係美國餐廳反而被人投訴，返到英國就好似返屋企咁？
非在職王室身份未變 與威廉兄弟關係持續冰封
儘管二人展現出溫情一面，但哈里與梅根與白金漢宮的關係並未見回暖。據英國媒體報導，英王查理斯三世（King Charles III）此前授權發信重申，二人屬於非在職王室成員（non-working royals），公開行程均屬私人性質。而哈里與兄長威廉王子（Prince William）之間的裂痕仍未修補，威廉夫婦亦未對二人的最新行程發表任何公開評論。外界普遍認為，單憑一次酒吧約會同框，無法推論王室關係有實質改善。
他們搬去加州時聲稱想過『平民的生活』，但遇到需要像平民一樣排隊食飯時，又覺得自己高高在上。