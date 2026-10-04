李家鼎靈異節目驚爆施明天生陰陽眼　喪母後曾遭厲鬼纏身險脫困

現年81歲的藝人李家鼎（鼎爺）近日獲邀作客YouTube靈異訪談頻道《香港象神金殿—靈異靈醫》，於節目中大談多年來遇過的數段靈異怪事，除了披露已故前妻施明擁有陰陽眼的特異體質外，更自爆母親離世後曾遭厲鬼化身至親企圖吸取陽氣，過程驚心動魄。

李家鼎（鼎爺）近日獲邀作客YouTube靈異訪談頻道《香港象神金殿—靈異靈醫》。（Youtube@香港象神金殿-靈異靈醫）

李家鼎揭施明擁陰陽眼

李家鼎在節目中透露，前妻施明生前天生擁有陰陽眼。他回憶二人當年談戀愛時，曾一同在廣播道牽手散步，期間施明突然拍拍他並叮囑：「阿鼎，過馬路小心點，不要撞到人。」當時李家鼎大感疑惑，心想整條街明明只有他們兩人，遂笑罵對方「神經病」。豈料回到家中，施明的愛犬突於花園內瘋狂狂吠並來回追逐，似乎正在追趕看不見的「異類」，令他不得不信邪。

李家鼎在節目中透露前妻施明生前天生擁有陰陽眼。（Youtube@香港象神金殿-靈異靈醫）

施明舊電視城女廁驚見紅衣女鬼

此外，鼎爺亦提到施明昔日在電視城開工時的驚悚經歷。當時施明在TVB舊址如廁後，竟面青唇白、極度驚恐地跑出洗手間。原來她在鏡前驚見一名身穿紅裙的女鬼正在梳頭。據悉，該名女子當年因與男友爭執後在該處上吊身亡，因怨氣極重、心有不甘，多年來一直留在現場，連多位師傅亦未能成功超渡。

施明舊電視城女廁驚見紅衣女鬼。（Youtube@香港象神金殿-靈異靈醫）

母喪回魂夜溪錢離奇自燃

談到至親離世，李家鼎透露母親於1988年仙遊。按照傳統習俗，逝者會在「十二朝」回魂，而當晚恰巧是鼎爺的農曆生日。為免生辰與回魂相沖，鼎爺整夜獨自守在樓下街頭未有返家。翌日清晨返家後，鼎爺驚見神奇一幕：門口地面乾乾淨淨，完全沒有燭淚痕跡，而擺放在一呎開外、未曾接觸任何火種的兩疊溪錢，居然憑空自燃焚化。事後有高人指點，指鼎媽生前積攢不少福德，加上後人祭品充足，回魂之相極為平靜吉利。

母喪回魂夜溪錢離奇自燃。（Youtube@香港象神金殿-靈異靈醫）

夢中遭厲鬼幻化亡母驚險脫險

詎料數日之後，李家鼎於睡夢中遇上驚險夢魘。他回憶當時夢見母親站在遠處，身穿生前親手縫製的服飾，神情顯得相當哀傷。正當鼎爺心中納悶，思考母親是否仍有未了心願時，對方竟步步逼近，面容突變，化身成一名面目猙獰的男子露出兩隻獠牙，張牙舞爪欲撲前咬人。鼎爺在危急關頭猛然驚醒，當機立斷狂誦「六字大明咒」。在佛咒威力下，厲鬼節節後退，最終在誦經聲中煙消雲散。

夢中遭厲鬼幻化亡母驚險脫險。（Youtube@香港象神金殿-靈異靈醫）

事後師傅向鼎爺解釋，當時他因遭遇母喪悲痛萬分，導致自身氣場與陽氣走低，才給了外界的游魂野鬼可乘之機，企圖趁虛而入吸取陽氣。幸好鼎爺意志堅定且及時誦咒，才得以化險為夷。