王君馨結婚10年首買千呎豪宅築愛巢　獨留清水樓為新屋祈禱一整天

現年40歲的王君馨（Grace）與銀行家老公Daniel相戀多年並於2016年註冊結婚，至今相伴逾10載（正式結婚約8至10年），2021年離巢TVB後從演員轉型成獨立歌手，去年5月誕下女兒Audrey，最近再報喜宣布懷第二胎。為了迎接家中新成員，王君馨豪擲積蓄買入千呎單位「上車」做業主，親力親為打造一家四口的安樂窩，可謂雙喜臨門。



王君馨於去年5月順利誕下愛女Audrey。（gwgurlie86）

趁樓市回落首度「上車」

王君馨多年來一直未有置業，直到升呢做媽媽，心態才有大轉變。她在YouTube頻道拍片分享喜悅，坦言：「但去到自己懷孕嘅時候，覺得好想有一個同我同老公都可以去建立我哋家庭一個permanent嘅地方。」適逢近年樓市調整，夫妻二人認為時機成熟，決定購入實用面積約1,100呎的新居。單位景觀極佳，一邊面向繁華市景，另一邊則飽覽清靜山景。

王君馨入行廿年終買樓。（YouTube@Grace Wong Official Channel）

購置千呎新居。（YouTube@Grace Wong Official Channel）

大改間隔處處盡見心思

為配合未來家庭需要，王君馨將千呎新居進行「全爆」裝修。她拆除近八成牆壁，將三房改建為四房，包括套房、囡囡房、工人房及兼作衣帽間與拍攝區的個人工作室。她亦貼心在客廳劃出老公專屬的智能霧化玻璃Office，既保私隱又可隨時看顧囡囡；廚房則加裝玻璃趟門防油煙兼保安全。從打通主人套廁增設特大梳妝區，到親力親為選購全屋磚瓦家電，處處可見她對新居的用心。

拆八成牆大改動三房變四房。（YouTube@Grace Wong Official Channel）

為老公準備專屬的辦公室。（YouTube@Grace Wong Official Channel）

親力親為選購全屋磚瓦家電。（YouTube@Grace Wong Official Channel）

裝修前於新居祈禱

身為虔誠基督徒的王君馨，在拆牆及水電泥水工程展開前，特意獨自一人在仍是「清水樓」狀態的新居中禱告一整天。她希望將祝福帶到家中的每一個角落。

動工前於新居祈禱。（YouTube@Grace Wong Official Channel）