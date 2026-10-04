《魔音女團》衝出國際獲頒亞洲大獎　MYNT六女逆襲蛻變獲高度肯定

由TVB大型唱跳節目《魔音女團》傾力打造的全新女團MYNT，六位成員包括隊長宋宛穎（Sabrina）、倪嘉雯（Carmen）、莊子璇（Hilary）、倪樂琳（Ellyn）、喬美莎（Chelsea）及盧映彤（Skylar），出道即成全城焦點！日前TVB於「2026 亞洲影藝創意大獎」（中國香港地區）大獲全勝狂攬13項殊榮！



黃翠如憑《走過歷史大地》勇奪「最佳娛樂節目主持」。（IG@wongtsuiyu）

TVB橫掃13獎

作為業界指標的「亞洲影藝創意大獎」，所有地區得主將代表角逐亞洲總冠軍！TVB今年一舉囊括13項大獎，橫掃劇集、綜藝及新聞資訊各大範疇，展現霸主氣勢。除了《魔音女團》榮膺「最佳真實娛樂節目」外，視后佘詩曼與陳煒憑《正義女神》分別摘下「最佳女主角」及「最佳女配角」；《飛常日誌II》斬獲「最佳品牌節目」及「最佳主題曲」；黃翠如則憑《走過歷史大地》勇奪「最佳娛樂節目主持」，該節目更連奪「最佳資訊娛樂節目」與「最佳電視視覺特效」。

佘詩曼憑《正義女神》奪「最佳女主角」。（IG@charmaine_sheh）

陳煒憑《正義女神》奪「最佳女配角」。（IG@alicechanwai）

其餘獲獎節目亦包括《夫妻肺片》、《社畜求生101》、《抗戰勝利80周年：侵略·共榮》及《Star of Hope》2025聖誕宣傳片，戰果極之輝煌！

《飛常日誌II》斬獲「最佳品牌節目」及「最佳主題曲」。（IG@itstiffanylau）

《魔音女團》衝出國際

作為金牌節目《魔音女團》壓軸誕生的重點女團，MYNT六位成員各具精湛才華。隊長宋宛穎貴為前港姐冠軍，成團前已在幕前獨當一面；而倪嘉雯、莊子璇、倪樂琳、喬美莎及盧映彤亦分別在歌唱、勁舞與綜藝領域展現驚人實力。今次《魔音女團》於國際級頒獎禮獲封「最佳真實娛樂節目」，無疑為這隊初生之犢注入重磅強心針，象徵她們的努力獲得業界高度肯定，未來演藝發展前途無量！

MYNT六位成員各具精湛才華。（IG@official.mynt）