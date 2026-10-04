HYBE男團成員琉楓Ruka爆戀上13歲少女　二度發聲澄清「真實關係」

日本男團aoen的23歲成員琉楓Ruka日前被網友踢爆疑似和13歲未成年少女交往，懷疑他涉嫌戀童。Ruka緊急發表道歉聲明，但通篇避重就輕，眼看輿論譁然，Ruka再次聲明止血，澄清和該名少女絕無交往，只是相熟的師生關係。



Ruka原本第一篇道歉聲明只有提到「這一次，因為我欠缺深思熟慮的行為，最終傷害了所有一直以來支持我的人。對於我做了造成誤解的事情，我誠摯地向大家道歉」，完全沒有解釋為什麼和該名少女在外廝混到凌晨、出遊放閃、酒局聚餐甚至親密擁抱等NG行為。

日本男團aoen的23歲成員琉楓Ruka日前被網友踢爆疑似和13歲未成年青少女交往，懷疑他涉嫌戀童。（Instagram＠aoen.official）

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各國憤怒的粉絲不停轉發Ruka和該名少女的照片，Ruka只好再次發文說明，他表示少女是自己過去任教舞蹈教室時的學生，雙方的家人也都認識，平時兩家人都有往來，絕非單獨的戀愛關係。

對於鬧出戀童風波，Ruka道歉是自己缺乏考量身為藝人的自覺，忽略了廣大粉絲的看法，「對於我的行為傷害了支持著我的大家的心情，也給成員們帶來了擔憂與困擾，我感到非常抱歉」。Ruka承諾未來將一點一點用行動證明自己，重新贏回粉絲的信任。

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