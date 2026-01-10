日娛公司老闆驚爆誘騙嫩妹拍逾1700部AV販售　曾多次為AKB48作曲

日本經紀公司KAKERU娛樂的51歲老闆粟津彰，2024年7月起就常在新宿歌舞伎町附近向年輕女子搭訕，沒想到居然還搭上一位15歲少女，他在明知對方未成年的狀況下，給對方日幣4萬元（約港幣2000元）並進行猥褻，還將影片拍成AV放到網路上售賣。



當時粟津彰聲稱會用AI幫女學生「換臉」，只是成品中仍能辨識當事人身分，粟津彰則把自己的臉擋個徹底。警方發現粟津彰握有1700件猥褻年輕女性的影片，粗估粟津彰去年靠這個賺進超過日幣1千萬元（約港幣50萬元）。

粟津彰過去常為AKB48等女團作曲。（X截圖）

粟津彰被捕現場與警方在家中搜到的犯罪證據：

粟津彰歌舞伎町物色嫩妹 4萬元誘騙女中學生拍AV

綜合日本媒體報導，粟津彰犯案當時還任職經紀公司KAKERU娛樂的社長，過去曾幫AKB48、SKE48等人氣女團寫歌，也曾經營知名藝人的粉絲俱樂部，公司則位在鬧區澀谷。他從2024年7月起就在歌舞伎町附近找10多歲至20多歲的嫩妹搭訕，然而會爆出本次猥褻案件，是因為警視廳的少年課2025年7月中輔導一位經常出入歌舞伎町的中學女生的過程中就揭發本案。

粟津彰2025年7月初找上一位15歲中學女生，並且在歌舞伎町的飯店內猥褻對方，甚至還將過程拍成影片，然而他並未跟女方簽訂拍攝AV的契約。不僅如此，原本粟津彰還跟女學生說：

我會用AI幫你換臉，讓我拍成影片吧......妳不能說妳是中學生喔。

但最後AI幫忙補上的效果只有幫牙齒美白，影片成品仍能辨識女學生的身分。然而粟津彰本身卻戴上頭套、泳鏡，只有自己遮個徹底，相當卑鄙。

警方搜出1700條私密片 粟津彰網路販售狂賺千萬日幣

粟津彰卻在調查過程中供稱：

我以為對方已經18歲。AV就是由我擔任導演跟男優，我輸給了自己的性慾。

警方從粟津彰的住處查扣的硬碟中，發現至少有1700隻10多歲至20多歲的嫩妹片，2025年1月到10月他以每隻影片日幣5000元（約港幣250元）的價格上網販售，粗估獲利至少日幣1千萬元。目前警方仍在調查粟津彰是否還有其他犯罪行為。

KAKERU娛樂表示已經開除粟津彰（KAKERU ENTERTAINMENT）

KAKERU娛樂表示已經開除粟津彰，也將重新檢討公司內部體制，以防類似案件再發生。另一方面，日本2022年開始實施《演出AV受害防制法．救濟法》，其中就規定應將載有AV演出內容等相關事項的合約書提供給演出者，若違反規定，將處以6個月以下有期徒刑或日幣100萬元（約港幣5萬）以下罰金。

