真人騷男星傳因猥褻未成年人及「性侵兩隻狗」被捕　妻：已離婚

前A&E電視台實境節目人物托尼麥考利斯特（Tony McCollister），日前在美國俄亥俄州因涉嫌未成年人猥褻相關罪名以及與動物發生性行為遭到逮捕。



TMZ最新掌握消息指出，相關單位已在調查過程中，全面沒收他名下飼養的寵物。

托尼麥考利斯特Tony McCollister（New York Post）

沃倫郡警長向TMZ證實，這些動物是在案件調查期間被帶走，目前「均受到妥善照顧」。警方並未對外說明涉案的動物種類，不過當地媒體「WLWT5」報導指出，遭到性虐待的是兩隻狗。

根據先前報導，麥考利斯特已遭警方逮捕，並在出庭後以25萬美元（約港幣194萬元）交保。法院裁定，他在案件審理期間不得接觸任何孩童或動物，並預計於下周二再次出庭。

麥考利斯特曾於2015年登上A&E推出的實境節目《Neighbors with Benefits》，節目內容記錄他與當時的妻子黛安娜麥考利斯特（Diana McCollister），與朋友圈中的其他夫妻進行換偶生活。

該節目播出後引發強烈爭議，僅播出兩集便遭到腰斬。TMZ聯繫黛安娜尋求回應時，她表示自己早已與麥考利斯特離婚，不再有任何關係。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】