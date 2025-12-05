活地亞倫涉性侵7歲養女被封殺　黑寡婦Scarlett Johansson逆風撐

90歲的奧斯卡名導活地亞倫（Woody Allen）多年前遭前伴侶美雅花露（Mia Farrow）指控性侵兩人年僅7歲的養女，雖然司法調查最終未成立，但他的名譽仍受到重創，幾乎被整個荷里活排除在外，不過「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）卻又再度發聲力挺恩師。



在醜聞爆發前，施嘉莉祖安遜曾與亞倫合作3部電影，兩人建立起深厚的工作默契。

活地亞倫Woody Allen（GettyImages）

因此，即便在他最受爭議的時刻，她仍選擇逆勢力挺，曾在2019年公開表示：「我愛活地亞倫，也信任他，只要他願意，我隨時願意再合作。」

6年後，施嘉莉祖安遜接受「每日電訊報」（The Telegraph）採訪時，依然保持立場不變，繼續聲援這位她視為導師的導演。她說：

你永遠不會知道事情的骨牌效應會帶來什麼，但我母親一直教我要做自己，要誠實，並勇於為自己相信的事說話。

不過施嘉莉祖安遜也補充，懂得何時不該硬著來同樣重要：「我不是說你該保持沈默，而是有些時刻並不是你發聲的場合。隨著年紀增長，我愈來愈能理解這件事。」

施嘉莉祖安遜Scarlett Johansson（IG圖片）

更多施嘉莉祖安遜Scarlett Johansson的相片：

+ 16

除了施嘉莉祖安遜，艾力寶雲（Alec Baldwin）、安潔莉卡休斯頓（Anjelica Huston）、查維爾巴頓（Javier Bardem）、潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）等影壇人士，也都曾公開支持亞倫。

然而，活地亞倫今年9月受訪時則談到自己被荷里活集體拒絕的經歷，坦言對外界迅速切割感到驚訝：

我以為只要稍微了解整件事的來龍去脈，大家就會覺得這裡面有些地方不太對勁吧？

延伸閱讀：

昔日「三六九山莊」完整重現 紀錄片「高山遊民」登雪霸國家公園放映

葛萊美3度入圍歌手獻聲配音！菲爾威肯自豪為「大衛：王者降臨」現聲

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】