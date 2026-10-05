George妹Venus成洪嘉豪MV女主角　不怕成公敵：佢哋好理性

男子組合P1X3L成員歐鎮灝（George）的26歲妹妹Venus（歐海琦），今日（5/10）出席香港首個萬聖節音樂嘉年華《SPOOKY Halloween》記者會。首次面對眾多媒體，Venus表現大方，除了分享萬聖節裝扮心得外，亦回應了為歌手洪嘉豪擔任MV女主角會否擔心成為「粉絲公敵」的看法。

萬聖節偏好酷帥造型 坦言平時較溫柔

談及萬聖節的慶祝方式與造型，Venus表示自己很喜歡參與嘉年華及扮演不同角色。她笑言：「我平時好少去（嘉年華），但係我Halloween都好鍾意去裝扮下自己，玩下Cosplay。平時嘅我可能比較甜美同埋斯文啲，所以Halloween嘅時候就想有另外一面畀大家睇下，通常會係比較型格少少。」

Venus為洪嘉豪拍MV不怕成公敵 。（盧振攝）

入行不感壓力 有哥哥George作後盾

被問到近期獲得更多注目，會否感到入行壓力，Venus坦然面對：「壓力暫時就未有嘅。不過我應該都Handle到，因為哥哥都會幫下我、解下疑難，如果我有問題嘅話。」

為洪嘉豪拍MV不怕成公敵 讚歌迷理性

早前Venus為洪嘉豪概念專輯《KIKI》第三期新歌《戒糖失敗》擔任MV女主角，被問及會否擔心成為男方歌迷的攻擊對象，她坦言當初確實有些許顧慮：「係有啲憂慮，不過我覺得佢啲歌迷都好理性同埋好支持，因為佢哋都好幫手去宣傳首歌，暫時就未有令到我有壓力或者唔開心。佢哋好友善！」

對於未來的演藝事業發展，目前以自由身工作的Venus表示持開放態度：「我本身係以模特兒為主嘅，拍啲廣告同埋一啲平面硬照，拍咗大約年半至兩年時間。而家慢慢接觸多咗呢啲工作，都冇抗拒，我覺得係隨遇而安，暫時慢慢喺呢行發展。」

Venus為洪嘉豪拍MV不怕成公敵 。（盧振攝）