資深演員捲演唱會門票糾紛　涉7.2萬元拖近3年《東張》介入即還錢

無綫王牌資訊節目《東張西望》今晚（3日）播出一集，報道一宗涉及電視台資深綠葉演員劉先生的門票糾紛案。據悉，劉先生入行超過40年，經常在各大電視台飾演反派、飛仔及黑幫等角色。然而在現實生活中，他卻被指涉嫌詐騙門票費用，遭苦主霍先生向《東張》爆料。

向知名綠葉購買50張演唱會門票 涉及金額逾7萬元

據苦主霍先生透露，事緣於2023年，涉事演員劉先生聲稱有內部渠道購買演唱會門票。由於對方為公眾人物且具一定知名度，霍生出於信任，便向其訂購了大約50張門票，並轉賬合共約7.2萬元。但演唱會開售後，霍生遲遲未有收到門票，對方隨後表示無法交貨並承諾退款。霍生考慮到一般退款需要時間處理，當初並未過分追討。

資深大反派演員涉演唱會門票詐騙。(截圖)

資深大反派演員涉演唱會門票詐騙。(截圖)

拖延兩年半未解決 苦主：講咗兩年幾都係咁

惟退款安排一拖再拖，自2023年付款起拖延至2026年9月，時間跨越近兩年半。期間對方多次以戶口被封鎖、薪金發放問題等理由推塘，即使苦主最後退一步表示只需退還2萬元亦未能如願，對方更經常以各種理由掛斷電話。

苦主霍先生在接受《東張》採訪時無奈表示：「我約實劉先生，我話：『唔得喎，你再咁拖落去，我啲朋友都嘈緊啦。你話你有啲程序卡住喺度，你都出示返個證明畀我睇啊，我都好方便同人交代㗎嘛。』咁佢就一路迴避我嘅問題啦。接住開始話：『唔得啦，如果唔係報警等警察處理啦。』咁佢開始話有啲錢會找畀我，不過佢找嘅金額呢，就永遠都會保持喺一個好細嘅數目。」

霍續說：「近呢三個月，基本上打十次畀佢，就起碼有七次都唔接嘅。或者聽呢，仲快過接我電話，我未講嘢佢就話：『唔好意思，我一陣回覆你，拜拜。』或者我未講嘢佢就斷線。我覺得你開始越來越想迴避我，咁我覺得你咁嘅人，你都要咁樣做，我係覺得無奈同埋逼緊我，我先至決定同《東張》呢邊講呢件事。」

苦主霍先生被劉先生用不同藉口拖數不還錢。（截圖）

涉事演員回應：我唔係想潛水

《東張》主持人在嘗試用私人電話聯絡涉事演員劉先生，但均未獲接聽；隨後轉用公司電話撥打，對方才肯接聽。

涉事演員劉先生在電話中向《東張》女主持回應時表示：「頭先佢打畀我呢，就唔係我親自接嘅，我接聽咗之後我就會回應返佢。你問返佢，我啱啱喺個 WhatsApp 度先回應佢，其實我一路有找緊畀佢嘅，只不過呢就找得慢啲。頭先我都同佢溝通咗，希望喺10號前會安排妥當畀佢，係咁多。」

當女主持追問是否會安排退還全數，抑或僅退還2萬元時，劉先生補充：「唔係話2萬，其實我會安排返全數畀佢嘅。所以如果你話你哋今晚出街，咁對我又唔係好 Fair 啦，我又唔係潛水，我又唔係逃避佢。我見到你哋2335打嚟，我知道係你哋《東張》組㗎啦。所以我解釋返畀你聽，我唔係諗住潛水嘛，如果諗住潛水就唔聽你哋電話啦。」

最新進展：苦主已獲退還全數

據節目組收到的最新消息，在《東張西望》介入跟進後，事主已成功收回全部涉及款項，事件最終得以平息。