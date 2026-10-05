VIVA@Val C遭打傷險重創左眼　Macy自責入戲深：聽到慘叫先知出事

女子組合VIVA四位成員姜咏鑫（Ada）、張鈊貽（Val C）、李晞彤（Carina）及馬思惠（Macy）今天（5/10）一同出席香港首個萬聖節音樂嘉年華《SPOOKY Halloween》記者會。

四人四色眼影吸睛 Carina自爆膽小拒入鬼屋

提到今日的特別裝扮，Val C透露四位成員在眼妝上花了不少心思，分別塗上不同顏色的眼影，展現「四人四色」的獨特魅力。被問到萬聖節會否到鬼屋挑戰膽量時，Carina笑言自己非常膽小，平日連鬼片都不敢看，因此不會到鬼屋玩樂：「我係超級驚鬼，所以所有鬼片同鬼屋我都有啲驚，會比較少慶祝Halloween。」

拍攝現場發生意外 Val C慘遭Macy道具誤傷左眼

Val C透露早前拍攝英皇2027羊年賀歲電影《食住上》時發生意外事故，險些重創眼部。當時她遭同組的Macy不慎誤傷左眼，幸好經過治療後並無大礙。

談及意外經過，Val C表示當時正進行打鬥戲份拍攝，Macy手持重量級道具不慎擊中其左眼角：「拍嘢嘅時候被佢打到左眼，好彩而家已經康復咗，當時真係有瘀傷，要過咗兩個星期先好返。」

作為「始作俑者」的Macy則顯得非常抱歉，坦言當時正在入戲，完全未察覺發生意外，直到聽到慘叫聲才驚覺傷及對方：「我嗰陣連撞到邊度都不知，聽到慘叫聲『啊』，我都反應唔過嚟！」Val C隨即打趣笑言要求Macy買雞蛋幫忙散瘀，而Macy亦承諾會買一打雞蛋賠罪，二人一唱一和，足見隊友間感情極佳，並未因意外影響私交。

Val C透露慘遭Macy道具誤傷左眼。（盧振輝攝）

Macy自責入戲深。（盧振輝攝）