名古屋亞運｜黃澤林勇奪歷史首金　評述陳欣欣惹火言論焫㷫男主持

在名古屋亞運網球男單決賽中，「香港網球一哥」黃澤林創造歷史！他於決賽以直落兩盤的優勢擊敗國家隊強敵吳易昺，為香港隊勇奪史上首面亞運網球金牌。然而，賽事直播期間發生一段插曲——女評述陳欣欣因公開表示希望對手追平盤數，遭男主持當場反駁，事件隨即引發網民熱議與聲討。

港將黃澤林發揮出色 兩盤直落封王

黃澤林於亞運網球男單決賽迎戰國家隊強敵吳易昺。首盤賽事中，黃澤林憑藉極佳的耐性成功破發，以 6：2 先拔頭籌。進入第二盤後，賽況陷入膠著，雙方於第九局多次平分；黃澤林保持冷靜拉開對手，最終以一記直接得分（Ace）鎖定 6：4 勝局。全場轟出 16 球 Ace 的黃澤林成功拿下香港史上首面網球金牌，他在賽後興奮表示：「大家看到我們拿到什麼顏色，好開心，想不到東西，多謝大家。」

黃澤林勇奪歷史首金 。(截圖)

陳欣欣直播發表爭議言論 遭男評述即場反駁

在賽事直播期間，女評述陳欣欣突然向觀眾表示：「如果吳易昺贏多一盤，1:1，比賽就精彩。」此言一出，男評述沉默數秒後即場反駁：「我唔想睇精彩比賽，我淨係想睇黃澤林贏」，並強調此刻絕對需要全力支持港隊。陳欣欣其後補上一句：「我都係想有場好睇嘅波睇啫」，令直播室氣氛瞬間降至冰點。

網民怒轟欠缺主場意識 大讚男主持應對專業

事件曝光後，大批觀眾對陳欣欣欠缺主場意識感到極度不滿，討論區隨即湧現海量負評。網民紛紛批評：「贏波就係好睇嘅波」、「香港金牌叫緊糊，究竟佢咩心態先咁講？」。同時，不少觀眾大力支持男主持陣容，留言力讚：「頭先聽女主持咁講我都即時燥咗，男主持回應得好平和好得體」，肯定陳 Sir 及 Ricky 在現場展現出的專業水平。

陳欣欣背景：資深主持與何輝前妻

引發本次風波的女主持陳欣欣，當年參加《未來偶像爭霸戰》出道，曾擔任《今日睇真D》等經典電視節目主持。其感情生活亦備受關注，曾與著名填詞人潘源良相戀多年，其後於 2010年7月與足球評述員何輝閃電結婚，兩人最終於 2024 年正式辦妥手續離婚。

評述陳欣欣惹火言論焫㷫男主持。(截圖)