《蔽月無眠》4日5場精彩演出圓滿完成　米雪大讚後輩期待重啟巡演

籌備三年，全城期待，中意歌劇製作出品，經已成為香港戲劇界新標桿的《蔽月無眠》，昨天(4日)在東九文化中心劇院圓滿完成。4日5場的精彩演出每場也座無虛席，在殿堂級演員米雪、女主角粵劇花旦林穎施、男主角男高音顏嘉樂、屢獲殊榮的音樂總監周曉晴施展渾身解數下，觀眾對每一場戲也是印象深刻，在謝幕時更是毫不吝嗇他們的掌聲，為整個團隊鼓掌喝采。

劇中演員林穎施、米雪、顏嘉樂、音樂總監周曉晴期待重演和巡演。（公關提供）

圈中好友紛紛到場力挺

楊受成博士、高永文醫生、張德蘭、石修、樂易玲、陳善之、高志森、海兒、陳恩碩、黃博均有到場支持。資深製作人陳善之表示這部劇令他感到很興奮和很開心，「因為看到一個很原創的音樂劇，將東西文化的音樂處理得非常好。當中有帝女花，有隔世姻緣，歌詞填得很好，看到一個真正的原創達到了其目的，我們作為創作人真的感到很興奮，希望香港可以出現多一點這類的創作，大家繼續努力。」

海兒、米雪、林穎施與陳恩碩。（公關提供）

米雪大讚後輩顏嘉樂

當尾場真正結束回到後台那一刻，大家也顯得非常依依不捨，紛紛拍照留念。米雪表示：「《蔽月無眠》4日5場演出終於完成了，我很開心可以和話劇界的顏嘉樂、粵劇界的穎施一起合作，我真的學到很多，我知道在演出過程中我有很多甩漏，但多謝你們的忍讓。」男主角顏嘉樂Henry說：「很高興能夠和米雪姐這麼好的前輩工作，她教曉了我很多感情上的表達，如何和對手做戲，我覺得是獲益良多。」米雪：「Henry很怕醜的，他曾參與劉松仁哥哥的《利瑪竇》，所以他今次的參與令這個劇真的生色不少。」

米雪大讚後輩顏嘉樂。（公關提供）

林穎施感激前輩米雪提攜

林穎施說：「我很開心和很感恩，在4日5場的中西糅合歌劇中，有粵劇、舞蹈、音樂劇、話劇、武術等等元素，在整個表演過程中我也是活在當下，而且和米雪姐的合作很有默契，米雪姐在古裝戲內是我母后，現代戲也是我媽媽，在現實生活中她對我是非常關愛及關顧。以往米雪姐做班主時，曾帶我衝出國際去新加坡做粵劇。米雪姐教了我很多影視和現場的表達方式，雖然米雪姐說她是在學習，其實是我跟她學習才對。」米雪：「穎施妳太謙虛了，其實妳由頭至腳也是妳的功架。」

林穎施感激前輩米雪提攜。（公關提供）

四個月相處建立深厚情誼

米雪續說：「整個劇由排練至演出有4個月時間，這4個月大家接觸和相處，每天綵排，今天這個劇終於完成全部演出，心情當然是很失落，但我們有一個很好的希望，便是有機會衝出國際。」Henry：「我最難忘的是每一次也要把我的心挖出來，去經歷劇中每一次的輪迴，就好像我們人生中有很多事情要去經歷，所以每次踏上台板和米雪姐及穎施去經歷這段劇情，每一場也令我印象非常深刻。」穎施：「我既有古裝，又要穿越至現代，每一場戲的能量也是不一樣的，我非常享受整個演出。我和米雪姐一樣，在做完這5場首演後一定有失落感，但也有一個冀盼，因為主辦單位說會有重演及巡演，希望大家繼續支持。」

四個月相處眾人建立深厚友誼。（公關提供）

米雪被後輩表演打動

米雪：「我很喜歡這個劇的每一幕戲，我在台上做戲時，知道穎施及Henry在我背後飲毒酒那一幕，每一次我也熱淚盈眶，真的是很感人和很感動。穎施妳和王志良那場帝女花，也真的是『殺死人』。」穎施：「每一場戲對我也很感動，我每次一落台，便立即跑回化妝間打仗，很感謝幕後的化妝和服裝團隊。我也很享受在台上每一刻，包括音樂和整個劇情，最感動的那一場戲也和米雪姐的一樣，因為我是不斷殉情不斷輪迴，所以第一次在大婚中的殉情，我要斟毒酒，當時我和Henry的心情是決心去赴死，及後化成蝴蝶轉世，是身處出世及入世之間。」Henry：「我也對殉情這一幕非常深刻，因為在飲完毒酒後，我以為我先離開人世，公主妳好好活下去，但她竟然在我面前把整壺毒酒一飲而盡，當時我已是處於欲哭無淚的狀態，多謝米雪姐叫我投入感情，我要靠身體的『勁』去完成這場戲，印象真的很深刻。」

米雪被後輩表演打動。（公關提供）

米雪盼香港原創藝術走向國際

米雪：「我要非常多謝主辦單位中意歌劇製作的譚新強先生，他經常去看劇場演出，他以身作則出錢出力帶領我們將歌劇和粵劇融合在一起，也把和平這個訊息呈現出來。他這個做法並不是要去賺錢，他推動香港的藝術文化有很大的功勞，希望各界人士不單止可以支持我們這部劇，又或者日後可以把Henry的歌劇和穎施的粵劇帶出香港，在國際市場上呈現，給大家欣賞我們香港的藝術作品。」Henry：「很高興有這個機會近距離欣賞作為粵劇花旦的穎施的造手及功架，讓我這個門外漢學到很多，原來做戲、跳舞可以是這樣的，令我有很多得著，也很開心我的聲線和經驗可以放在這部劇中，和前輩及其他演員產生火花。」

米雪盼香港原創藝術走向國際。（公關提供）

穎施望早日落實重演日期

穎施：「我同樣很感恩多謝主辦單位，譚新強先生本身是從事金融，但他非常有心去做這個劇，他為了我們的藝術文化出錢、出力和出想法，他的血液也帶有粵劇細胞，因他的爺爺金山耀在一百年前是男花旦，由此看出很多事情也是傳承，傳承和承傳也是我們現今要做的事，所以我參予這個劇非常之有歸屬感，而且這個劇一晚可以滿足很多願望，觀眾可以看到不同類型的表演，我除了現代、古代穿越外，我也要唱歌劇、粵劇、現代流行曲，所以感覺非常好，而且整個過程可以和米雪姐一起，她教我護膚，又教我養生，在舞台上她是一個很好的前輩，將很多事情傳承給我。身為男高音的Henry擁有一個很大的人肉音箱，真的非常宏偉，當我的聲音和他共振時，我的感覺是非常之正，因為同頻才可以共振，而且整個劇是非常正面，希望能快點落實重演和巡演的日期，屆時大家一定要支持我們。」