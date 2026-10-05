曾闖《全美一叮》喜劇男星Joey Sorice驟逝　創辦意大利節急取消

美國洛杉磯娛樂圈傳噩耗！當地知名喜劇演員、舉辦頗受歡迎7屆意大利節（Italian festival）的索里斯（Joey Sorice）心臟病發離世，主辦單位證實其死訊。而原定4日舉行的第8屆意大利節，也因為創辦人在不到一天前驟逝，被迫緊急取消。



喜劇明星身兼意大利節創辦人

《紐約郵報》（New York Post）報導，索里斯在洛杉磯喜劇圈具有非凡地位，與搭檔組成雙人組合「Jimmy and Joey」曾參與《全美一叮》（America's Got Talent）第10季的試鏡，為無數粉絲帶來歡笑與希望。此外，索里斯同時身兼意大利節的創辦人，每年活動都吸引許多民眾來訪，是洛杉磯最受歡迎的盛宴之一。

索里斯（Joey Sorice）在洛杉磯喜劇圈具有非凡地位，與搭檔組成雙人組合「Jimmy and Joey」曾參與《全美一叮》（America's Got Talent）第10季的試鏡。（Joey Sorice Facebook）

然而，在第8屆意大利節舉辦前夕，索里斯3日在家中突發心臟病離世，創辦人驟逝也讓主辦單位緊急取消。主辦單位表示：

我們遺憾並心碎地宣布，意大利節創辦人索里斯的離世。原定今天舉行的活動也將取消，請大家幫忙將此消息散布出去，我們的心都與索里斯的家人同在。

活動臨時取消仍是令不少粉絲錯愕，有人表示：

「不是正好可以繼續舉辦，以此來紀念創辦人索里斯嗎？不應該停辦！」



主辦單位則表示，未來仍會有機會讓大家相聚，與當地意大利社群一起紀念慶祝，對索里斯的離世深感不捨。

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