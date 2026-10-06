楊茜堯羅子溢慶祝結婚10周年　曬一家四口背影照甜蜜告白冧爆全網

視后楊茜堯與羅子溢在2016年結婚，婚後育有一對子女「小珍珠」Hera及細仔Eden，一家四口相當幸福。兩夫婦近日迎來結婚10周年「錫婚」大日子，昨日（5日）特地於社交媒體感性放閃，撰寫深情告白：「歲月靜好，三餐四季，柴米油鹽，不慌不忙。平凡日子，就係最好嘅風景」，閃盲一眾網民！



幸福一家四口。（IG@tavia_yeung）

一家四口溫馨背影照幸福感滿瀉

趁著結婚十周年紀念，楊茜堯與羅子溢特別帶同一對可愛子女勇闖迪士尼樂園歡度溫馨家庭時光。在楊茜堯分享的慶祝相片中，有一張極具美感的家庭合照——羅子溢抱着愛女，楊茜堯則抱着兒子，一家四口並肩站在人群之中，抬頭仰望城堡上空綻放的絢麗煙花。雖然照片僅拍下四人背影，但兩夫婦緊緊依偎的姿態，加上燦爛火光映照出的溫暖輪廓，幸福感滿瀉！

帶一對子女遊迪士尼。（IG@tavia_yeung）

幸福感滿瀉！（IG@tavia_yeung）

結婚10周年夫妻貼頭甜蜜自拍

除了溫馨的家庭合照，兩夫婦亦不忘享受二人世界，大曬甜蜜「頭貼頭」夫妻自拍合照。相中二人雙雙戴上休閒鴨舌帽，身穿簡約便服，於背後璀璨的彩燈夜景映襯下對着鏡頭展露燦爛甜笑，夫妻相十足！由拍拖到結婚育有一子一女，十年來始終恩愛如初。

夫妻頭貼頭放閃。（IG@tavia_yeung）

帖文一出，周勵淇隨即留言：「繼續20年30年40年，一萬年」；陳煒亦送上祝福：「Happy Anniversary」；大批網民亦紛紛祝福他們「永遠幸福下去」，場面溫馨動人！