王祖賢遭五年鐵粉痛心停更專頁　艾灸館被爆收天價態度極不耐煩

撰文：河伯
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昔日「亞洲第一美女」、憑《倩女幽魂》中「聶小倩」一角深入民心的王祖賢，於2002年一度宣布息影，後於2004年主演電影《美麗上海》後正式全面告別影壇，移居加拿大溫哥華，過着深居簡出的生活。豈料近日微博突然爆出「#王祖賢大粉脫粉#」話題，閱讀量飆破1.7億，引爆熱搜！事緣一個經營五年的忠實粉專突然宣布封帖停更，更有影迷狠批其加拿大艾灸館收費高昂、燙傷客人，甚至因手機開美顏卡頓而當場黑面走人，令女神仙氣形象瞬間崩塌！

王祖賢移居加拿大后過着深居簡出的生活。。（小紅書@王祖賢Joey）
憑《倩女幽魂》中「聶小倩」一角深入民心。（《倩女幽魂》劇照）
於2002年一度宣布息影。（IG@joey_wong1967）

追隨多年大粉宣布停更

該名追隨王祖賢多年的忠實大粉感性發文，坦言經營帳號五年多純粹出於熱愛，惟近期發布的影片及相片竟屢遭舉報「侵犯肖像權」下架。大粉知悉王祖賢私下無法接受「相關內容」，亦難以承受網絡嚴苛批評，在理念分歧及尊重對方意願下，無奈決定痛心關閉專頁並叫粉絲「可以取關」，感性寄語「祝各自安好」。有網民猜測，正因專頁分享了女神最真實、未加濾鏡的側拍，才讓王祖賢心生抗拒。

忠實粉絲宣布脫粉。（IG截圖）
該名粉絲經常分享王祖賢未加修飾的照片與影片。（IG@joey_wong1967）
有網民猜測正因專頁分享了女神最真實、未加濾鏡的側拍，讓王祖賢心生抗拒。（IG截圖）

溫哥華艾灸館掀爭議

隨著「脫粉」事件持續發酵，有影迷在留言區爆料，指曾慕名光顧王祖賢在加拿大開設的艾灸館，體驗極之差劣。該影迷透露，店內不讓客人自選項目，完成後才告知做了什麼，每人收費高達500多加元（約2,800港元），過程中更令其同行伴侶被燙傷。離開前工作人員安排合照，王祖賢已顯得「一臉不耐煩」，要求開啟美顏App；其後因手機畫面卡頓，王祖賢更見煩躁，最終未有繼續拍照。該影迷直言，感覺王祖賢如今是在「偽裝」，內心煩躁的情緒完全藏不住。

影迷指光顧王祖賢艾灸館遭燙傷。（小紅書截圖）
有不少影迷慕名光顧王祖賢的艾灸館。（小紅書圖片）
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